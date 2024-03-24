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لماذا نشعر بالوخز والتنميل في الذراع؟

3/24/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مركز "الصحة" بألمانيا إن الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع ينذر بالإصابة بواحدة من المشكلات الصحية الخطيرة التالية:
- السكتة الدماغية: عند الإصابة بسكتة دماغية، لا يمكن في كثير من الأحيان تحريك الذراع و/أو اليد و/أو الساق بشكل صحيح.
- الانزلاق الغضروفي: حيث يضغط القرص النازح على العصب ويسبب الأعراض.
- اعتلال الأعصاب: اعتلال الأعصاب هو مرض يحدث فيه اضطراب توصيل المنبهات. غالباً ما يكون اعتلال الأعصاب نتيجة لمرض آخر مثل مرض السكري المتقدم.
- متلازمة النفق الرسغي: غالباً ما يتعرض العصب المتوسط للانضغاط.
- شد العضلات: يمكن أن يكون الشد العضلي المزمن في منطقة الكتف والرقبة سبباً آخر للوخز والتنميل في الذراع. يمكن أن ينشأ هذا الشد على سبيل المثال بسبب الوضع غير الصحيح في العمل أو بسبب الإجهاد.
- اضطراب التمثيل الغذائي: يمكن أيضاً أن يصاحب الاضطرابات الأيضية الشعور بالتنميل والوخز في الذراع. ويمكن أن يكون هذا أيضاً علامة على مرض السكري.


وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب الصحة الجسدية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع والخضوع للعلاج بالوقت المناسب.

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