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فيديو- إمام سعودي يكشف حادثة للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض تثير تفاعلا

3/24/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفاعل رواد مواقع التواصل مع فيديو لإمام مسجد قباء في المدينة المنورة سليمان الرحيلي يروي من خلاله حادثة مؤثرة تتعلق بالملك سلمان عندما كان أميرا للرياض.
ونشر الإعلامي السعودي، عبد الله البندر، مقطع فيديو قصيرا من مقابلته مع الرحيلي خلال برنامج (مخيال رمضان) والأخير يروي واقعة تعود للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، حيث قال: "وقتها كان أحد سكان الرياض يأتي إلى الأمير سلمان بشكل مستمر ويقدم له النصائح وعندما مات الرجل ذهب الملك سلمان إلى عزائه وتفاجأ أولاد المتوفي وقتها، وأخبرهم سلمان وقتها كلمة وقال لهم بأن "والدكم يحبنا لو ما يحبنا ما جاء ونصحنا".


ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا حيث علق أحد الناشطين: "حتى نحن عموم الناس لا نقبل أي نصيحة إلا إذا كانت بالطريقة اللبقة وتكون في محلها".

روسيا اليوم


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