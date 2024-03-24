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القهوة تحد من شيخوخة العضلات

3/24/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع تقدمنا في السن، تبدأ عضلاتنا في الانخفاض بشكل طبيعي. وتعرف هذه العملية باسم ضمور العضلات، لكن بحثاً جديداً في جامعة سنغافورة وجد أن مركباً طبيعياً في القهوة يساعد على إبطاء هذه العملية، والحفاظ على صحة العضلات وقوتها.
ووفق "ستادي فايندز" يسمّى هذا المركّب تريغونلين، وقد أظهرت الأبحاث أن انخفاض مستواه في الدم لدى كبار السن ارتبط بضمور العضلات، وبطء سرعة المشي.


كذلك يعمل تريغونلين كمقدمة لإنزيم يسمّى NAD+، وهو إنزيم مساعد مهم يتضاءل مع تقدم العمر.


واسم هذا الإنزيم NAD+، هو اختصار لـ "ثنائي نيوكليوتيد النيكوتيناميد الأدينين"، وهو في الأساس يتيح التفاعلات الكيميائية التي تولد الطاقة وتبقينا على قيد الحياة.


ويعتقد الباحثون أن الانخفاض المرتبط بالعمر في إنزيم NAD+ هو المحرك الرئيسي لخلل الميتوكوندريا وتدهور العضلات بمرور الوقت.


وعلى الرغم من أن أبحاث الدراسة أجريت في المختبر على الحيوانات وأنسجة بشرية، ولاتزال بحاجة إلى التأكيد من خلال تجارب على البشر؛ إلا أن هذه الفائدة تنضم إلى قائمة طويلة من الفوائد المنسوبة لشرب القهوة.


وإلى جانب تحسين اليقظة العقلية، تساعد القهوة قبل التمارين على تحسين الأداء الرياضي، وتقلل من خطر الزهايمر، وتوفر للجسم مضادت للأكسدة تقلل الالتهابات، وتساعد على خفض الوزن.

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