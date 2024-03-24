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الحياكة تساعد على تهدئة العقل وخفض القلق

3/24/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة سويدية جديدة إن الحياكة تمنح من لديهم مشاكل نفسية إحساساً بالهدوء، وتعطيهم شعوراً بوجود بنية منظمة لحياتهم.
وحلّل فريق البحث من جامعة غوتنبرغ، 600 منشور على الإنترنت، في مواقع للفنون والهوايات، تضمنت دردشات من المشاركين في هذه المواقع عن هواياتهم، وعن حياتهم بشكل عام.


وبحسب "هيلث داي"، وجد الباحثون دردشات بين أشخاص عن كيف ساعدتهم الحياكة على خفض التوتر، والحد من التفكير المفرط، وتقليل احتياجهم لأدوية القلق.


وبشكل عام، أفاد المشاركون بأن الحياكة حسّنت من صحتهم النفسية على المديين القصير والطويل.


وأفاد بعضهم بأن الحياكة جعلت تفكيرهم أكثر وضوحاً، وسهلت التحكم فيه وإدارته.


وفسر الباحثون هذه النتائج بـ 3 أسباب، أولاً: أن الحياكة تساعد على الاسترخاء، وثانياً: أنها وفرت نوعاً من الهوية لأصحاب هذه الهواية، وثالثاً: أنها توفر نوعاً من التنظيم لحياتهم.


وقالت النتائج إن الحياكة توفر لمن لديهم مشاكل نفسية كالقلق والتوتر والاكتئاب، مجالاً ترفيهياً، وتحسن من صحتهم النفسية، وتساعدهم على التعامل مع الحياة.

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