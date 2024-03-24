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الأمن يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ظهر اليوم

3/24/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة ظهر اليوم، وذلك باتباع عدة إرشادات.
ودعت المديرية السائقين إلى التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً مطرياً.

كما دعت إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكّل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكّل بفعل مياه الأمطار، خاصة شرق المملكة.
واوصت المديرية بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر، وعدم النوم وهي مشتعلة.
وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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