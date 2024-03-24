هل يمكن بناء عضلات بعد الستين عاماً؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - إذا كنت في الستينيات أو السبعينيات من العمر، أو حتى أكبر، قد تعتقد أن أيام بناء العضلات قد انتهت، لكن الأدلة العلمية تفيد أن ذلك غير صحيح.ووفق "هيلث داي"، يؤكد الدكتور عادل أحمد أستاذ جراحة العظام المساعد في كلية بايلور للطب بأن رفع الأثقال وبناء العضلات طريقة رائعة للبقاء بصحة جيدة.



وقال أحمد: "تمت دراسة التأثير الوقائي للعضلات والكتلة العضلية جيدا، وثبت أن بناء العضلات في الجسم يؤخر الخرف، وآثار الخرف، ويحافظ على الوظيفة الإدراكية".



ولا تنس صحة العظام أيضاً، يضيف أحمد، فإن الحفاظ على العضلات هو الشيء الوحيد الذي ثبت أنه يساعد عظام الشيخوخة على البقاء كثيفة وقوية.



ومع ذلك، إذا كنت تفكر في اتباع نظام رفع الأثقال في وقت متأخر من العمر، فتأكد أولاً من استشارة خبير، مدرب شخصي، أو صديق موثوق به يفهم العملية بالفعل.



ويوصي أحمد بالبدء أولاً بتدريبات المقاومة الخاضعة للرقابة، ثم الانتقال إلى الأوزان الحرة، مع التركيز على بناء أسلوب جيد وآمن.



وقال "في رأيي الأوزان الحرة هي الأفضل لبناء العضلات بسبب القوة التي تمارسها مع عضلاتك"، هناك أيضاً عنصر التوازن الذي يعمل على استقرار العضلات وتشغيل القلب".



وبشكل عام، إذا كنت ستبدأ في رفع الأوزان بعد الـ 60، راجع الطبيب قبل البدء بأي نظام تدريب على الأثقال.

24