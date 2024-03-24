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رئيس لاوس يعزي بوتين بضحايا هجوم كروكوس الإرهابي

3/24/2024 5:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب رئيس جمهورية لاوس ثونجلون سيسوليث، عن تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي وشجب بشدة الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" في كراسنوغورسك.
وقال رئيس لاوس في رسالة التعزية: "علمت بحادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في مركز كروكوس في 22 مارس 2024، والذي أسفر عن خسائر فادحة في الأبرياء وخلف العديد من الجرحى. وتدين جمهورية لاوس بشدة جميع أشكال الأعمال الإرهابية وتدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".













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