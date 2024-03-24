تقلّص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في سويسرا

MENAFN - Swissinfo) كشفت دراسة جديدة أنّ صافي الأجور في سويسرا ارتفع في السنوات الأخيرة، بينما ضاقت الفجوة في الأجور بين الجنسين. أمّا نسبة الأجور المنخفضة فقد ظلّت مستقرة.



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تم نشر هذا المحتوى على 20 مارس 2024 - 14:00 7دقائق Keystone-SDA/ث.س

في عام 2022، بلغ متوسط مرتّب وظيفة بدوام كامل في القطاعين العام والخاص 6788 فرنكًا سويسريًا (7630 دولارًا)، حيث حصل نصف الموظّفين والموظّفات، بشكل إجمالي، على أكثر من ذلك شهريًا، وحصل نصفهم.نّ الآخر على أقلّ من ذلك. وجاء ذلك وفقًا لمسح بنية الأجور السويسريّ الذي أجراه المكتب الفدرالي للإحصاء (FSO)، والذي نُشر يوم الثلاثاء 19 مارس.

وكشف الاستطلاع حصول واحد.ة من كل عشر.ة موظفين.ات على راتب إجمالي أقل من 4487 فرنكًا سويسريًا، وحصول 10% من أصحاب وصاحبات الدخل العالي على أكثر من 12178 فرنكًا سويسريًا. ووفقًا لمكتب مراقبة الأجور، فقد زادت بين عامي 2008 و2022 الأجور المنخفضة والمرتفعة أكثر من أجور الطبقة المتوسطة، بينما ظلّت الفجوة في الأجور بين الأغنياء والغنيّات والفقراء والفقيرات دون تغيير إلى حد كبير، وكما ظلّت حصّة الوظائف منخفضة الأجر في الاقتصاد العام مستقرة مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

وفي الوقت نفسه، استمرّ انخفاض معدّل الفرق في متوسط الأجور بين الرجال والنساء. وفي عام 2022، حصلت النساء على إجمالي 6397 فرنكًا شهريًا، مقابل 7066 فرنكًا للرجال. وبالتالي وصلت الفجوة في الأجور إلى 9.5%، ما يعني انخفاضاً بنقطتين مئويتين مما كانت عليه قبل أربع سنوات.

مع العلم أنّه كلما ارتفع المستوى الهرمي للوظيفة، زادت هذه الفجوة في الأجور بين الجنسين، ففي عام 2022، حصلت النساء في الوظائف ذات المستوى العالي من المسؤولية على إجمالي 9565 فرنكًا سويسريًا شهريًا، بينما حصل الرجال في نفس المستوى على 11212 فرنكًا سويسريًا، وهو ما يعادل فرقًا قدره 14.7%، وفقاً للمكتب الفدرالي للإحصاء، الذي أوضح أنّ هذه النسبة قد انخفضت أيضاً مقارنة بالسنوات السابقة.

+ المساواة بين الجنسين في أماكن العمل قد تستغرق“ثلاثة أجيال”

مسح بنية الأجور هو دراسة واستطلاع يتم إجراؤه كل عامين منذ عام 1994 حول الشركات في سويسرا. وقد شاركت في الاستطلاع الأخير أكثر من 35 ألف شركة يعمل بها حوالي 2.3 مليون موظف وموظفة. ويمثّل هذا المسح مرجعاً لمفاوضات الأجور بين النقابات وأرباب العمل، على سبيل المثال.

“الوضع مستقرّ للغاية”

وتحدّث رولاند مولّر، مدير اتحاد أرباب العمل السويسري، عن“نتائج سارّة”، مشدّدًا على“وضع الأجور المستقر للغاية في سويسرا”. ونظراً للأزمات العديدة التي حدثت خلال الفترة التي شملتها الدراسة، فإن ذلك“لم يكن أمراً مسلّماً به”، حيث كانت جميع التطورات في بنية الأجور تسير في الاتجاه الصحيح.

ووفقا لمولّر،“لم يكن هناك أي مجال للمناورة” لمزيد من الزيادات في الأجور، حيث تراجعت أرباح الشركات بشكل عام في السنوات الأخيرة، ومن اللّافت للنظر أن نسبة الوظائف ذات الأجور المنخفضة ظلّت مستقرة في هذه البيئة الاقتصادية الصعبة.

وقال مولّر إن تقلّص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء تطور يبعث على السعادة. وأضاف أنّ الفجوة المتبقية يمكن تفسيرها إلى حد كبير من خلال عوامل محدّدة، على سبيل المثال، تحصّل النساء على إجازة من العمل بعد ولادة الطفل أطول من الرّجال، حيث إن” وصف هذا الواقع بأنه تمييزيّ أمر غير مقبول إحصائيا.” ومع ذلك، يرى مولّر أنه لا توجد طريقة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الأسرية والاجتماعية.

“العقد الضائع”

من جانبه، كان دانييل لامبارت، كبير الاقتصاديين.يات في اتحاد النقابات السويسرية، أقل رضاً عن الوضع الحاليّ، فهو يرى أنّه“على الرغم من الوضع الاقتصادي الجيّد، علينا أن ندرك أن العقد القادم لا يبدو جيداً بالنسبة للأجور الحقيقية”، مضيفًا أنّ ارتفاع الأجور لا يواكب ارتفاع معدلات التضخم.

وانتقد لامبارت أصحاب وصاحبات العمل بشدة، قائلاً إنه في حين أن التعويضات المقدّمة كردّ على التّضخّم كانت أمراً طبيعياً، فإن مفاوضات الأجور تجري الآن بقسوة غير مسبوقة. ولم يعد أصحاب العمل يدركون أن كل أجر ينبغي أن يكون كافيا للعيش بشكل أو بآخر، حيث“المزيد والمزيد من الأسر تكافح من أجل تغطية نفقاتها”.

ومن وجهة نظره، فإن هناك حاجةً ملحّة إلى“حد أدنى جيد للأجور”، على سبيل المثال للأشخاص الذين يعملون.ن في مراكز الرعاية النهارية أو في مجال الرعاية طويلة الأجل. ومن الضروري أيضا زيادة أجور المتدربين والمتدرّبات، وأنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات عمل جماعية، فيجب تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستوى الكانتونات.

أما أصحاب العمل وصاحبات العمل فلهم.ن وجهة نظر مختلفة: فالدعوات المتزايدة لتطبيق حدّ أدنى للأجور على مستوى الكانتونات لا مبرّر لها على الإطلاق، كما يقول مولّر، إذ يرى أنّ الأمر لا يعود للمشرّعين والمشرّعات لإصلاح السّياسة الاجتماعية من خلال الحد الأدنى للأجور.

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