من زيوريخ إلى شنغهاي: كيف سيشكّل الذكاءُ الاصطناعي مدنَ المستقبل؟

MENAFN - Swissinfo) من زيورخ إلى بوسطن وشنغهاي، تلقى تقنية "التوائم الرقمية" صدى متزايدًا في تخيّل ملامح الحياة في مدن المستقبل والتخطيط لترجمة هذه التخيلات إلى واقع. ولكنَّ نقص البيانات يقف عائقًا بين الطموح والواقع. ولذلك، تدأب فرق البحث السويسرية على العمل لتخطي هذا العائق.

تم نشر هذا المحتوى على 20 مارس 2024 - 09:00 12دقائق

مع خلفيتها الأكاديمية في الصحافة (حاصلة على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام من جامعة ووهان، ودرجة البكالوريوس في الاتصالات وبحوث الإعلام من جامعة زيورخ)، بدأت يينغ حياتها المهنية كمراسلة استقصائية ومستقلة في بكين قبل انضمامها إلى swissinfo في عام 2015، وأولت اهتماما خاصاً لمواضيع العمل والحياة المهنية، ونظام الرعاية الصحية، والسياحة والاتجاهات في أماكن العمل الحديثة.



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من أجل تنفيذ مخططات مدن المستقبل، لم تعد الفرق القائمة على أعمال التخطيط الحضري تكتفي بمجرد نظرة شاملة على خرائط جامدة تظهر المباني والشوارع. حيث يتطلّب الأمر اليوم محاكاة التغيرات التي تطرأ على مسارات الحافلات والتوزيع الزمني لأولويات الحركة على إشارات المرور، ودراسة تأثير هذه التغيرات على السكان. وتأتي تقنية التوائم الرقمية (digital twins)، والتي يُشار إليها أيضا بـ”عالم المرايا”، لتجعل محاكاة السيناريوهات أكثر أمانًا وكفاءة من خلال نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد.

وقد بدأت بعض المدن، مثل نيويورك وشنغهاي وهلسنكي، باستخدام تقنية التوائم الرقمية. ففي عام 2022، أطلقت مدينة زيورخ توأمها الرقميرابط خارجي الخاص، وهو تطبيق متاح للجميع ويمكن استخدامه لقياس ارتفاعات المباني وتحديد أطوال ظلالها، ورؤية التطورات المستقبلية التي ستطرأ على مدينة زيورخ، أكبر مدن سويسرا. وتكتسي هذه التقنية أهمية خاصة في زمن أصبحت فيه قضايا الازدحام المروري، ونقص الوحدات السكنية، وارتفاع الطلب على الطاقة قضايا ملحة في سويسرا، إذ يتمركز 74 % من سكان البلادرابط خارجي في المناطق الحضرية.

ويرى أورل فون ريختهوفن، وهو مهندس معماري ومصمم عمراني من شركة“أروب” (Arup) للاستشارات، أنَّ مهام تحديث تقنية التوائم الرقمية وإدارتها تصبح أكثر تعقيدًا كلما زادت الكثافة السكانية وأصبحت التفاصيل أكثر دقة.

وكان ريختهوفن قد تحدَّث في فعالية استضافتها مؤخرًا شبكة الابتكار السويسرية“سويس نكسرابط خارجي” (Swissnex)، قائلاً إن نماذج التخطيط الحضري المستخدمة اليوم في العالم هي أشبه“بصوامع منعزلة” بحيث“لا يمكن مشاركة البيانات، وهو ما يجعل التخطيط الحضري على مستوى دون المتوقع من الكفاءة”. واليوم، تدرك فرق البحث السويسرية هذه المشكلة وتبحث عن حلول لمعالجتها.

التوائم الرقمية تتوقف على البيانات الجيدة

تكتسي البيانات الأساسية أهميةً حاسمةً في تحديد كفاءة التوائم الرقمية للمدن. ولكن جمع البيانات عالية الجودة من الجهات المختلفة هو أمر في غاية الصعوبة. صحيح أن المجسّات والطائرات دون طيار والأجهزة المحمولة قادرة على جمع البيانات الآنية، إلا أنَّ هذه البيانات غالبًا ما يتم تبويبها تحت حقول معرفية متنوعة، مثل استخدام الأراضي، وضوابط التعمير، والنقل، والبيئة، ولكلّ حقل منها ثقافته الخاصة في جمع البيانات ونماذجه المادية الخاصة.

ويرى ريختهوفن، الذي يقود فريق شركة أروب المعني بالتخطيط الحضري المتكامل في برلين، أنَّ دمج النماذج والمفاهيم المختلفة هو أمر ضروري لتحسين التعامل مع مشاكل التخطيط الحضري وتطوير توائم رقمية تتسم بقدر أكبر من الديناميكية.

وفي عام 2021، أطلق ريختهوفن، بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة كامبريدج والمعهد التقني الفدرالي في زيورخ، مشروع“التمثيل المعرفي لتخطيط المدنرابط خارجي” (Cities Knowledge Graph). وهو مشروع يهدف إلى جمع البيانات ذات الصلة بالمدن، من المخططات العمرانية وتدفقات حركة النقل والبنية التحتية، والدمج بينها ومشاركتها مع السكان والجهات المعنية بالتخطيط الحضري.

محتويات خارجية

Cities Knowledge Graphرابط خارجي from aurelvrرابط خارجي on Vimeoرابط خارجي .

ويأتي المشروع لمساعدة إدارات المدن على تخطي بعض الصعوبات. ذلك أنَّ لكل مدينة نظامٌ فريد معقد ومتعدد الجوانب، مما يجعل إلقاء نظرة شاملة أمرًا صعبًا على إدارات المدن. وعن هدف المشروع، يقول ريختهوفن:“سيساعد عملنا إدارات المدن على فهم جميع الأنظمة الفرعية، والتفاعلات بينها، ومساراتها”، مضيفًا أن المشروع يشبه“رسم البصمة الفريدة لكل مدينة، وقياس نبضها، ورسم صورة شاملة لها”. وعلى سبيل المثال، يأمل ريختهوفن أن تكون الأداة التي يعمل هو وفريقه على تطويرها مفيدة أيضًا في التوفيق بين ما يلزم الشبكات المحلية من الطاقة وما يتاح لها.

دور الأدوات الافتراضية في التحوّل إلى مدن خضراء

يمكن استخدام التوائم الرقمية أيضًا للحد من انبعاثات الكربون. فقد طوَّرت شركة“سكاندينس” (Scandens)، وهي شركة تابعة لـلمعهد التقني الفدرالي في زيورخ، حلاً برمجيًا للحد من البصمة الكربونية للمباني الضخمة. ففي سويسرا، يسهم قطاع البناء في خُمس انبعاثات البلاد من غازات الدفيئةرابط خارجي ، ولا تزال أنظمة تدفئة المباني فيها تعتمد على النفط أو الغاز. ويقول كوبا تشيشناك، مؤسس شركة سكاندينس، إنَّ“هناك المزيد من المتطلبات التنظيمية التي تلزم مُلَّاك ومالكات المباني بالتسريع من تدابير إزالة الكربون”.

وكان عام 2022 قد شهد تحولًا كبيرًا في سياسة الطاقة ومعايير البناء في البلاد. ففي سبتمبر من ذلك العام، أجرت الحكومة تعديلات على استراتيجية الطاقة السويسرية لعام 2050. ونصَّت التعديلات على تقليل استهلاك الطاقة في المباني بسويسرا بنسبة 39 % وتخفيض

صافي الانبعاثات

إلى

الصفر بحلول 2050. ووافق البرلمان السويسري أيضًا على ما يسمّى“التزام الطاقة الشمسية”، الذي يتطلب تركيب لوحات شمسية على أسطح وواجهات المباني الجديدة التي تزيد مساحتها عن 300 متر مربع.

وفي جنيف، يُفرض على المباني التي تستهلك قدرًا عاليًا من الطاقة الالتزامُ بإجراء أعمال إصلاح وترميم. ويُنفَّذ التزام الإصلاح والترميم على مراحل متدرجة، بحيث تكون الأولوية للمباني التي تستهلك أعلى قدر من الطاقة لكل وحدة مساحة. ومن ناحية أخرى، يفرض كانتون فُـو أن تكون جميع عروض وعقود الإيجار مرفقة بشهادة الطاقة للمبنى المعني، وأن يتم الإبلاغ عن استهلاك المباني من الطاقة في السجل العام للأراضي لتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

ويمكن لبرامج المحاكاة، على غرار البرنامج الذي طوَّرته شركة سكاندينس، مساعدة شركات البناء ومُلَّاك المباني على إنشاء توائم رقمية للمباني المتأثرة. ويمكن بعد ذلك محاكاة أداء الطاقة لكل مبنى وحساب كميتها وتأثيرها على المناخ من خلال تقييم أنظمة التدفئة والتبريد الحالية والتأثير المحتمل لتدابير الإصلاح مثل تركيب الألواح الشمسية.

ويستدرك تشيشناك بالقول إنه لا يزال الكثير من مُلَّاك ومالكات المباني غير مدركين.ات لفوائد التوائم الرقمية. ويقضي هو وفريقه الكثير من الوقت في شرح المفهوم للعملاء والعميلات. ويشرح قائلًا إنّ“التثقيف في نشر المعرفة الرقمية وبناء الثقة في التكنولوجيات الجديرة بالثقة هو أمر مهم للغاية. فمن دونه، لن يثق الناس في الحلول التي نقدمها”.

“علينا ألاّ نهمل تفاعلنا مع المكان”: حيث تنجح التوائم الرقمية

لا يثق الجميع بقدرة التوائم الرقمية على تحقيق التوازن بين ما يتوفّر من موارد محدودة وما يجب توفيره من خدمات في المدن. وفي رسالته الإلكترونية إلى سويس إنفو (SWI swissinfo)، يشيرسهيل صبريرابط خارجي ، الأستاذ المساعد ومدير مختبر التوأم الرقمي الحضري في جامعة ملبورن في أستراليا، إلى وجود فجوة بين الاستخدام النظري والتطبيق العملي للتوائم الرقمية في التخطيط الحضري.

ووفقًا لصبري، فإن عدم المواءمة بين البيانات من كافة المجالات، وعدم الرغبة في مشاركة البيانات بين أقسام إدارات المدن هما أكثر العوائق شيوعًا التي تحول دون استخدام التوائم الرقمية في المدن. وكانت دراسة أجريت في عام 2023رابط خارجي قد توصّلت إلى استنتاج مماثل: فقد استعرض فريق بحثي من سنغافورة وهولندا الأبحاث الحالية، وأجرى استطلاعًا شمل 52 خبيرة وخبيرًا على الصعيد الدولي.

كان الهدف من الدراسة هو تحديد العوائق التي تحول دون استخدام إدارات المدن للتوائم الرقمية، واستكشاف أسباب الفجوات بين الرؤية والواقع. وخلصت الدراسة إلى أن أكثر الصعوبات شيوعًا تتعلق بالبيانات، وتحديدًا غياب المواءمة بينها، وصعوبة الحصول عليها، وانتهاء صلاحياتها. وهذه العوامل ضرورية لتمكين برامج الكمبيوتر من تقييم البيانات المجمعة عبر العديد من المجالات، بما في ذلك حركة المرور، والكوارث الطبيعية، وظروف الهواء (مثل درجة الحرارة والرطوبة والتلوث). وفقط عند الحصول على هذه البيانات، يمكن لبرامج الكمبيوتر محاكاة أنماط حركة المرور أو استهلاك الطاقة في المدينة.

وتحدَّث صبري أيضًا عن التكنولوجيات الرقمية الحالية، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، قائلاً إنها يمكن أن“تقيس الخصائص الفيزيائية والوظيفية للمدن”، ولكنه استدرك بالقول إنّ” قياس النسيج الاجتماعي والجوانب التفاعلية أمر صعب”. ولم تحظ الجوانب الاجتماعية للتوائم الرقمية، مثل ارتباط سكان المدينة بالأماكن فيها وحركتهم.ن بينها وعاداتهم.ن وقراراتهم.ن، حتى الآن بدراسة كافية، وبالتالي فإنه لم يتم تكوين فهم واف لها.

واختتم صبري بالقول إنّ” المدن هي مزيج من الخصائص الموضوعية والذاتية”، وأن تفاعلنا مع المكان هو أمر لا ينبغي إهماله. على التوأم الرقمي للمدينة أن يكون بالتالي أكثر من مجرّد نسخة جامدة.

تحرير: صابرينا فايس وفيرونيكا دي فوري

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

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