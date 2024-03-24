مبادرة حماية الحياد السويسري تكتسب المزيد من الزخم

MENAFN - Swissinfo) من المتوقّع طرحُ مبادرةٍ شعبيةٍ بشأن الحياد السويسري للتّصويت عمّا قريب. وبحسب رئيس لجنة المبادرة، والتر وبمان، فقد تمّ بالفعل اعتماد 110 آلاف توقيع ، وسيتمّ تقديم المبادرة رسميّاً في 11 أبريل المقبل.



English en Swiss neutrality initiative gains momentum الأصلي طالع المزيدSwiss neutrality initiative gains momentum Русский ru ((Инициатива о нейтралитете)) собрала 140 тыс. подписей طالع المزيد((Инициатива о нейтралитете)) собрала 140 тыс. подписей

تم نشر هذا المحتوى على 21 مارس 2024 - 16:00 4دقائق Keystone-SDA/ث.س

وقال وبمان، في مقابلة مع صحيفة“بليك” السويسريّة الصّادرة بالألمانيّة، إنه تم جمع حوالي 140 ألف توقيع لمبادرة شعبية من أجل“حماية الحياد السويسري”، وإنّ سويسرا، وسكانها لا يرغبون.ن في تعريض حياد البلاد للخطر. وتابع النائب البرلمانيّ السّابق عن حزب الشعب السّويسريّ قائلاً:“لقد نجونا من الحروب لأكثر من 200 عام بفضل ذلك (الحياد)”، وينبغي التّخلّي عن فكرة الحياد“على أساس كل حالة على حدة”.

ما هو مفهوم الحياد بالنسبة لسويسرا؟

وتطالب المبادرة بعدم انضمام سويسرا إلى أيّ تحالفٍ عسكريّ أو دفاعيّ. وأمّا التعاون مع مثل هذه التحالفات في حال وقوع هجومٍ عسكريّ مباشر على سويسرا فسيُستثنى من ذلك. ومع ذلك، وفقاً للّجنة، فإن الاقيام بتدريبات مع الشّركاء الأجانب فسيظلّ مسموحاً به، ويمكن للبرلمان أن يستمر في السماح للجيش بالمشاركة في عمليات حفظ السلام.

لا مزيد من العقوبات على روسيا

تنصّ هذه المبادرة أيضاً على منع سويسرا من اتخاذ“إجراءات قسريّة غير عسكريّة” ضد البلدان المتحاربة، أو المشاركة في العقوبات أو فرضها بنفسها على تلك الدّول. على سبيل المثال، بموجب المبادرة، ستُمنع سويسرا من تبنيّ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022. ومع ذلك، فإن التزامات سويسرا تجاه الأمم المتحدة ستظل مستثناة من الحظر، وينبغي أيضًا السّماح للبلاد باتّخاذ إجراءاتها الخاصّة لمنع الدّول الأخرى من التّحايل على العقوبات على أراضيها.

+ إلى أي مدى تبدو سويسرا مُحايدة فعلاً؟

ويرغب أصحاب وصاحبات المبادرة أيضاً في أن ينصّ الدّستور السّويسري على ضرورة استخدام البلاد لحيادها الدّائم لمنع النّزاعات وتسويتها، كما ينبغي أن تكون سويسرا مستعدّة للقيام بدور الوسيط والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول، وتعتبر لجنة المبادرة الحيادَ وسيلةً لتحقيق السلام.

الحكومة الفدراليّة تُعارض المبادرة

ينصّ الدّستور الفدرالي السّويسري على أن تتّخذ الحكومة والبرلمان تدابير لحماية حياد سويسرا. ووفقاً لوزارة الخارجية الفدراليّة فإن حقوق وواجبات الدّولة المحايدة ينظّمها قانون الحياد وفقاً لاتفاقيات لاهاي لعام 1907.

وحين طرح هذه المبادرة، لم تعتبر الحكومة الفدراليّة أنّه من الملائم تكريس المضمون الأساسي للحياد في الدّستور أو في التّشريعات، حيث إنّ من شأن ذلك أن يحدّ من هامش المناورة المتاح للبلاد في مجال الأمن والسّياسة الخارجيّة. وقد تمّ ضبط سياسة الحياد الحاليّة في عام 1993، وتم تطبيقها منذ ذلك الحين.

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