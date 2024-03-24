طريقة عملنا: المصادر

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- Swissinfo) سلسلة طريقة عملنا , حلقة 2: كيف يعثر موقع سويس إنفو على المصادر؟ وكيف يتحقق منها؟ في الحلقة الأخيرة من سلسلتنا "طريقة عملنا"، يجيب الصحفي أناند تشاندراسيخار على أسئلتكم.ن.
تم نشر هذا المحتوى على 23 مارس 2024 - 09:00 1دقيقة
درست اللغة الإنجليزية والدراسات الإعلامية في جامعة بازل. هناك اكتشفت شغفها بالبحث والكتابة واهتمامًا كبيرًا بالصحافة والأخبار في أزمنة الرقمنة. في عام 2020، انضمت إلى فريق المشاركة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي في SWI swissinfo.
مجالات التركيز: الأخبار والصحافة في العصر الرقمي، المجتمع، السويسريون في الخارج، الصحة والعلوم.
الاختصار: ib
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كجزء من هيئة الإذاعة والتلفزة السويسرية العمومية (SRG SSR)، ت.يعمل الصحفيون والصحفيات في موقع سويس إنفو (SWI swissinfo) وفقًا لمبادئ توجيهية لضمان أن تقاريرنا متوازنة ومستقلة. تساءلتم.ن، قراؤنا وقارئاتنا: كيف نجد المصادر لإجراء مقابلات صحفية؟ هل يمكن للمصادر أن تبقى مجهولة؟ وكيف نضمن أن المصدر موثوق به؟ يجيب أناند تشاندراسيخار، الصحفي المختص بالشركات متعددة الجنسيات، على أسئلتكم.ن.
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ترجمة: مي المهدي
مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم
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