طريقة عملنا: المصادر

MENAFN - Swissinfo) سلسلة طريقة عملنا , حلقة 2: كيف يعثر موقع سويس إنفو على المصادر؟ وكيف يتحقق منها؟ في الحلقة الأخيرة من سلسلتنا "طريقة عملنا"، يجيب الصحفي أناند تشاندراسيخار على أسئلتكم.ن.

تم نشر هذا المحتوى على 23 مارس 2024 - 09:00 1دقيقة

درست اللغة الإنجليزية والدراسات الإعلامية في جامعة بازل. هناك اكتشفت شغفها بالبحث والكتابة واهتمامًا كبيرًا بالصحافة والأخبار في أزمنة الرقمنة. في عام 2020، انضمت إلى فريق المشاركة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي في SWI swissinfo. مجالات التركيز: الأخبار والصحافة في العصر الرقمي، المجتمع، السويسريون في الخارج، الصحة والعلوم. الاختصار: ib



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كجزء من هيئة الإذاعة والتلفزة السويسرية العمومية (SRG SSR)، ت.يعمل الصحفيون والصحفيات في موقع سويس إنفو (SWI swissinfo) وفقًا لمبادئ توجيهية لضمان أن تقاريرنا متوازنة ومستقلة. تساءلتم.ن، قراؤنا وقارئاتنا: كيف نجد المصادر لإجراء مقابلات صحفية؟ هل يمكن للمصادر أن تبقى مجهولة؟ وكيف نضمن أن المصدر موثوق به؟ يجيب أناند تشاندراسيخار، الصحفي المختص بالشركات متعددة الجنسيات، على أسئلتكم.ن.

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ترجمة: مي المهدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

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