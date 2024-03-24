حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- الرابع والعشرون من مارس
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2016 - شركة نفط الكويت تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد في منطقة الجثاثيل غربي البلاد بإمكانات إنتاجية كبيرة.
2020 - مجلس الأمة يوافق على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون المتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يهدف الى حفظ حقوق الدولة والأفراد في التقاضي حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة ووقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهائها.
2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع القانون بتعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة.
2020 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن عن تقديمه منحة بقيمة 30 مليون دينار كويتي (حوالي 95 مليون دولار أمريكي) لدعم الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
2022 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض بقيمة 35 مليون دينار كويتي (نحو 115 مليون دولار امريكي) للإسهام بتمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي.(النهاية)
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