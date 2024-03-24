حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- الرابع والعشرون من مارس

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2016 - شركة نفط الكويت تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد في منطقة الجثاثيل غربي البلاد بإمكانات إنتاجية كبيرة.

2020 - مجلس الأمة يوافق على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون المتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يهدف الى حفظ حقوق الدولة والأفراد في التقاضي حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة ووقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهائها.

2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع القانون بتعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة.

2020 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن عن تقديمه منحة بقيمة 30 مليون دينار كويتي (حوالي 95 مليون دولار أمريكي) لدعم الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

2022 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض بقيمة 35 مليون دينار كويتي (نحو 115 مليون دولار امريكي) للإسهام بتمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي.(النهاية)