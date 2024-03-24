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التربية: تحويل الدراسة عن بعد عبر (تيمز) بكل مدارس التعليم العام والخاص والنوعي لعدم استقرار الأحوال الجوية

3/24/2024 4:51:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية تحويل الدراسة اليوم الأحد لتكون عن بعد عبر برنامج (تيمز) في كل مدارس التعليم العام والخاص والنوعي في البلاد للمتعلمين مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في تصريح صحفي إن هذا القرار جاء بناء على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني وتوقعاتها بأجواء مناخية غير مستقرة وحرصا على سلامة الطلبة.
وأوضح الوهيدة أن المتعلمين في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي تكون بحصص غير متزامنة عبر منصة (تيمز) فيما يباشر طلبة المراحل الأخرى الدراسة عن بعد بحصص متزامنة بما فيهم طلبة تعليم الكبار والتعليم المسائي.
وذكر أن جدولة الحصص الدراسية عبر برنامج (تيمز) تكون كما هي موضوعة بالجدول الحضوري لكل مرحلة تعليمية.
وأكد الوهيدة ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية ومتابعة حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر التحديثات الرسمية المتعلقة بالدراسة. (النهاية)

ف ر / ن و ف




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