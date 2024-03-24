التربية: تحويل الدراسة عن بعد عبر (تيمز) بكل مدارس التعليم العام والخاص والنوعي لعدم استقرار الأحوال الجوية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية تحويل الدراسة اليوم الأحد لتكون عن بعد عبر برنامج (تيمز) في كل مدارس التعليم العام والخاص والنوعي في البلاد للمتعلمين مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في تصريح صحفي إن هذا القرار جاء بناء على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني وتوقعاتها بأجواء مناخية غير مستقرة وحرصا على سلامة الطلبة.
وأوضح الوهيدة أن المتعلمين في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي تكون بحصص غير متزامنة عبر منصة (تيمز) فيما يباشر طلبة المراحل الأخرى الدراسة عن بعد بحصص متزامنة بما فيهم طلبة تعليم الكبار والتعليم المسائي.
وذكر أن جدولة الحصص الدراسية عبر برنامج (تيمز) تكون كما هي موضوعة بالجدول الحضوري لكل مرحلة تعليمية.
وأكد الوهيدة ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية ومتابعة حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر التحديثات الرسمية المتعلقة بالدراسة. (النهاية)
ف ر / ن و ف
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