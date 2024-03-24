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الذهب يغلق عند 2165 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

3/24/2024 4:51:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- انخفضت أسعار الذهب لتغلق عند مستوى 2165 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 2223 دولارا للأونصة في منتصف تداولات الأسبوع.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن انخفاض الذهب عن أعلى سعر قياسي وصل له كان نتيجة تجدد الطلب على الدولار الأمريكي إذ ارتفع مؤشر العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية بنسبة 1 في المئة.
وأضاف التقرير أن أسعار الذهب مستقرة حاليا عند مستويات قياسية بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة ثابتة حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى الحاجة لثلاثة تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة العام الحالي مما أدى إلى دفع الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق في كل من العقود الآجلة والأسعار الفورية.
وأوضح أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث خفض البنك الوطني السويسري بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي مستمدا ذلك بقوة الفرنك السويسري كما توقف بنك إنجلترا أيضا عن رفع سعر الفائدة وفي الوقت نفسه تحول بنك اليابان ضد أسعار الفائدة السلبية في إشارة إلى رفعها مستقبلا.
وذكر أن الأسبوع الحالي سيشهد نشر تقارير أمريكية مهمة أولها أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى جانب التقارير حول الدخل الشخصي والإنفاق والبيانات التي يلقيها العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي "وكلها بيانات تؤثر بشكل مباشر في اتجاهات الذهب المستقبلية".
وقال إن المستثمرين في المعادن الثمينة يضعون في عين الاعتبار التطورات في الشرق الأوسط والعمليات العسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا "وكلها عوامل ستقرر أسعار الذهب في المدى القصير والمتوسط".
وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 53ر21 دينار (نحو 66 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 74ر19 دينار (نحو 60 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 289 دينارا (نحو 881 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / أ ن د




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