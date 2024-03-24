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(سنتكوم): الحوثيون اطلقوا خمسة صواريخ باليستية باتجاه البحر الاحمر

3/24/2024 4:51:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اطلاق ميليشيا (الحوثي) خمسة صواريخ باليستية باتجاه البحر الاحمر اصاب احدها ناقلة نفط صينية فيما تصدت لخمس طائرات مسيرة جنوب البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء امس السبت انه "في ال23 من مارس بين الساعة 50ر2 و30ر4 صباحا بتوقيت صنعاء أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط (إم/في هوانغ پو) وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وادارتها الى الصين".
وأضافت أن "القوات الامريكية حددت صاروخا باليستيا خامسا تم إطلاقه باتجاه السفينة (إم/في هوانغ و) التي اصدرت نداء استغاثة بعد أن تعرضت لاضرار طفيفة وحريق على متنها" مشيرة الى انه تم اخماد الحريق في غضون 30 دقيقة فيما لم ترد أنباء عن وقوع اية إصابات واستطاعت السفينة استئناف مسارها.
وأوضحت (سنتكوم) انه بين الساعة 50ر6 و50ر9 صباحا بتوقيت صنعاء استطاعت القوات الأمريكة بما في ذلك السفنة (يو إس إس كارني) تحديد ست طائرات مسيرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر تحطمت خمس منها في البحر الأحمر بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وذكرت (سنتكوم) أن قواتها حددت تلك الطائرات المسيرة بانها كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وكانت الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة.(النهاية)

ا م م / م خ




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