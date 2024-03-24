(سنتكوم): الحوثيون اطلقوا خمسة صواريخ باليستية باتجاه البحر الاحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اطلاق ميليشيا (الحوثي) خمسة صواريخ باليستية باتجاه البحر الاحمر اصاب احدها ناقلة نفط صينية فيما تصدت لخمس طائرات مسيرة جنوب البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء امس السبت انه "في ال23 من مارس بين الساعة 50ر2 و30ر4 صباحا بتوقيت صنعاء أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط (إم/في هوانغ پو) وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وادارتها الى الصين".
وأضافت أن "القوات الامريكية حددت صاروخا باليستيا خامسا تم إطلاقه باتجاه السفينة (إم/في هوانغ و) التي اصدرت نداء استغاثة بعد أن تعرضت لاضرار طفيفة وحريق على متنها" مشيرة الى انه تم اخماد الحريق في غضون 30 دقيقة فيما لم ترد أنباء عن وقوع اية إصابات واستطاعت السفينة استئناف مسارها.
وأوضحت (سنتكوم) انه بين الساعة 50ر6 و50ر9 صباحا بتوقيت صنعاء استطاعت القوات الأمريكة بما في ذلك السفنة (يو إس إس كارني) تحديد ست طائرات مسيرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر تحطمت خمس منها في البحر الأحمر بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وذكرت (سنتكوم) أن قواتها حددت تلك الطائرات المسيرة بانها كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وكانت الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة.(النهاية)
ا م م / م خ
MENAFN24032024000071011013ID1108014568
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