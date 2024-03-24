السنغال .. الناخبون يتوجهون الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط- 24 - 3 (كونا) -- توجه الناخبون السنغاليون اليوم الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبلادهم بعد ازمة سياسية عاصفة جراء قرار الرئيس الحالي ماكي سال تأجيل موعد الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 25 فبراير الماضي لينتفض الشارع رافضا لهذا القرار.
ويتنافس 17 مرشحا على خلافة الرئيس ماكي سال بعد انسحاب مرشحين من السباق الرئاسي واعلانهما دعم مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي افاي الذي خرج لتوه من السجن ليخوض غمار الاقتراع الرئاسي بديلا للمعارض البارز عثمان سونكو الذي استبعده المجلس الدستوري.
ويعد مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي افاي ضمن قائمة المرشحين الاربعة الاكثر حظا للفوز بالاقتراع التي تضم ايضا مرشح الائتلاف الحاكم (بينو باك ياكار) الوزير الاول السابق أمادو باه والعمدة السابق للعاصمة دكار خليفة سال والوزير الاول الاسبق الذي حل في المركز الثاني في الاقتراع الرئاسي 2019 ادريسا ساك.
وكشف وزير الداخلية محمدو سيسي في تصريح صحفي امس السبت عن نشر 50 الفا من عناصر الامن وقوات الدفاع لضمان حسن سير العملية الانتخابية مبينا أن "هذه العناصر ستؤمن السنغاليين والعملية الانتخابية وكذا المعدات وصناديق الاقتراع".
وبدوره اكد المدير العام للانتخابات ثينديلا فال في تصريح صحفي انه تم اعتماد 1567 مراقبا وطنيا و899 مراقبا دوليا لانتخاب خامس رئيس للسنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وينتخب رئيس الجمهورية في السنغال عبر الاقتراع العام المباشر بالاغلبية المطلقة في الجولة الاولى وفي حال عدم حصول اي من المرشحين على هذه الاغلبية (اكثر من نسبة 50 في المئة) يتم اجراء جولة ثانية خلال الاسبوعين المواليين لاعلان النتائج بين المرشحين اللذين حلا في المقدمة.(النهاية)
م ر ي / م خ
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