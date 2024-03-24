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السنغال .. الناخبون يتوجهون الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

3/24/2024 4:51:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط- 24 - 3 (كونا) -- توجه الناخبون السنغاليون اليوم الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبلادهم بعد ازمة سياسية عاصفة جراء قرار الرئيس الحالي ماكي سال تأجيل موعد الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 25 فبراير الماضي لينتفض الشارع رافضا لهذا القرار.
ويتنافس 17 مرشحا على خلافة الرئيس ماكي سال بعد انسحاب مرشحين من السباق الرئاسي واعلانهما دعم مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي افاي الذي خرج لتوه من السجن ليخوض غمار الاقتراع الرئاسي بديلا للمعارض البارز عثمان سونكو الذي استبعده المجلس الدستوري.
ويعد مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي افاي ضمن قائمة المرشحين الاربعة الاكثر حظا للفوز بالاقتراع التي تضم ايضا مرشح الائتلاف الحاكم (بينو باك ياكار) الوزير الاول السابق أمادو باه والعمدة السابق للعاصمة دكار خليفة سال والوزير الاول الاسبق الذي حل في المركز الثاني في الاقتراع الرئاسي 2019 ادريسا ساك.
وكشف وزير الداخلية محمدو سيسي في تصريح صحفي امس السبت عن نشر 50 الفا من عناصر الامن وقوات الدفاع لضمان حسن سير العملية الانتخابية مبينا أن "هذه العناصر ستؤمن السنغاليين والعملية الانتخابية وكذا المعدات وصناديق الاقتراع".
وبدوره اكد المدير العام للانتخابات ثينديلا فال في تصريح صحفي انه تم اعتماد 1567 مراقبا وطنيا و899 مراقبا دوليا لانتخاب خامس رئيس للسنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وينتخب رئيس الجمهورية في السنغال عبر الاقتراع العام المباشر بالاغلبية المطلقة في الجولة الاولى وفي حال عدم حصول اي من المرشحين على هذه الاغلبية (اكثر من نسبة 50 في المئة) يتم اجراء جولة ثانية خلال الاسبوعين المواليين لاعلان النتائج بين المرشحين اللذين حلا في المقدمة.(النهاية)

م ر ي / م خ




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