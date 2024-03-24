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(التضامن) و(الفحيحيل) و(الفتاة) يخسرون في أولى منافسات بطولة الاندية العربية ال34 لكرة الطاولة

3/24/2024 4:51:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 3 (كونا) -- خسر كل من أندية (التضامن) و(الفحيحيل) و(الفتاة) الكويتي في أولى منافسات بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة والتي ستستمر حتى 28 مارس الحالي.
وخسر مساء أمس السبت نادي (الفتاة) الكويتي أمام نادي (البصرة) العراقي بنتيجة (3-2) فيما خسر (التضامن) الكويتي أمام (إنبي) المصري بنتيجة (3-0) وخسر (الفحيحيل) أمام (الأهلي) السعودي بنتيجة (3-1).
ومن المقرر ان يلعب غدا (الفحيحيل) الكويتي مع (قطر) القطري و(الفتاة) الكويتي مع (حمادة) الاردني.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هم (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(إنبي) من مصر و(السليمانية) و(الجيش الرياضي) من العراق و(العربي) و(قطر) من قطر و(المكي) و(الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات تشارك 8 أندية في البطولة هي (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك) و(بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
ويضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات وهم منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما يضم (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين وهم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح.
اما نادي (الفحيحيل) الكويتي فيضم خمسة لاعبين وهم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.
ويلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (إنبي) المصري و(الاقصى عبطرة) السوداني فيما يلعب (الفحيحيل) في المجموعة الرابعة الى جانب (قطر) القطري و(السليمانية) العراقي و(الاهلي) السعودي.
وبالنسبة لنادي (الفتاة) فهو في المجموعة الثانية الى جانب (الزمالك) المصري و(البصرة) العراقي و(حمادة) الاردني.
وتستمر منافسات الأدوار الابتدائية حتى يوم الاثنين لمرحلة المجموعات لفئتي الرجال والسيدات في حين سيقام بعد غد الثلاثاء الدور نصف النهائي للسيدات وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن لهن كما يشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال.
وسيقام يوم الاربعاء نصف النهائي للرجال وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن اضافة الى نهائي السيدات في حين تختتم البطولة منافساتها يوم الخميس المقبل بإقامة نهائي فئة الرجال.(النهاية) ف ن / م خ

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