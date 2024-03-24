(التضامن) و(الفحيحيل) و(الفتاة) يخسرون في أولى منافسات بطولة الاندية العربية ال34 لكرة الطاولة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 3 (كونا) -- خسر كل من أندية (التضامن) و(الفحيحيل) و(الفتاة) الكويتي في أولى منافسات بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة والتي ستستمر حتى 28 مارس الحالي.
وخسر مساء أمس السبت نادي (الفتاة) الكويتي أمام نادي (البصرة) العراقي بنتيجة (3-2) فيما خسر (التضامن) الكويتي أمام (إنبي) المصري بنتيجة (3-0) وخسر (الفحيحيل) أمام (الأهلي) السعودي بنتيجة (3-1).
ومن المقرر ان يلعب غدا (الفحيحيل) الكويتي مع (قطر) القطري و(الفتاة) الكويتي مع (حمادة) الاردني.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هم (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(إنبي) من مصر و(السليمانية) و(الجيش الرياضي) من العراق و(العربي) و(قطر) من قطر و(المكي) و(الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات تشارك 8 أندية في البطولة هي (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك) و(بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
ويضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات وهم منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما يضم (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين وهم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح.
اما نادي (الفحيحيل) الكويتي فيضم خمسة لاعبين وهم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.
ويلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (إنبي) المصري و(الاقصى عبطرة) السوداني فيما يلعب (الفحيحيل) في المجموعة الرابعة الى جانب (قطر) القطري و(السليمانية) العراقي و(الاهلي) السعودي.
وبالنسبة لنادي (الفتاة) فهو في المجموعة الثانية الى جانب (الزمالك) المصري و(البصرة) العراقي و(حمادة) الاردني.
وتستمر منافسات الأدوار الابتدائية حتى يوم الاثنين لمرحلة المجموعات لفئتي الرجال والسيدات في حين سيقام بعد غد الثلاثاء الدور نصف النهائي للسيدات وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن لهن كما يشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال.
وسيقام يوم الاربعاء نصف النهائي للرجال وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن اضافة الى نهائي السيدات في حين تختتم البطولة منافساتها يوم الخميس المقبل بإقامة نهائي فئة الرجال.(النهاية) ف ن / م خ
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