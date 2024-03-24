المجالس النيابية في الكويت.. مسيرة ديمقراطية بدأت جذورها قبل 94 عاما

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله بدران

(توثيق) الكويت - 24 - 3 (كونا) – لا تكاد تذكر مسيرة الديمقراطية في الكويت إلا وتذكر معها الديوانيات التي كانت تنتشر في كل مناطق البلاد ويتبادل فيها روادها ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها في جو تسوده الحرية الكاملة والشعور بالمسؤولية الوطنية.

واشتهرت الكويت عبر تاريخها بتلك الأجواء التي كانت تشهد جلسات الشورى والتناصح بين أبنائها وحكامها للتشاور في كل أمورها والتعاون في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها وتجاوز أزماتها ودفع عملية التنمية فيها وإرساء الأمن والأمان في ربوعها.

وتناقلت الأجيال تلك الممارسات الديمقراطية التي تجذرت في المجتمع والتي أثمرت في عام 1930 أول تجربة انتخابية في الكويت وفق الأعراف الحديثة من خلال إنشاء المجلس البلدي في ذلك العام حين اختار الكويتيون عبر انتخابات محدودة مجلسا ضم 11 عضوا إضافة إلى انتخاب رئيس دائم للمجلس ومدير له ثم تلتها انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف.

وفي عام 1938 توافقت إرادة الشعب وأمير البلاد الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح على إنشاء مجلس يشارك في إدارة شؤون البلاد فأجريت انتخابات فاز فيها 14 عضوا من بين 20 مرشحا وتم اختيار الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسا للمجلس.

وانتقلت الكويت إلى الحكم الدستوري بعد أن أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوما أميريا في 26 أغسطس 1961 ينص على إجراء انتخابات المجلس التأسيسي حيث أجريت في 30 ديسمبر 1961 وتم انتخاب 20 عضوا للمجلس إضافة إلى 11 وزيرا وافتتح الأمير الراحل أولى جلساته في 20 يناير 1962.

وتضمنت مهام المجلس حينذاك اقرار دستور الدولة وهو قانون الدولة الأساسي الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم.

وفي 23 يناير عام 1963 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أول مجلس أمة في الكويت بعد الاستقلال وهو الفصل التشريعي الأول الذي تنافس 250 مرشحا على مقاعده الخمسين في حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 29 يناير من العام نفسه واختتم أعماله في 3 يناير عام 1967.

وفي 25 يناير عام 1967 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثاني تنافس فيها 220 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 27296 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 7 فبراير عام 1967 واختتم أعماله في 30 ديسمبر عام 1970.

وفي 23 يناير عام 1971 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثالث تنافس فيها 180 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 40649 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 10 فبراير عام 1971 واختتم أعماله في 8 يناير عام 1975.

وفي 27 يناير عام 1975 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الرابع تنافس فيها 256 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 52994 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 11 فبراير عام 1975 وتم حله في 29 أغسطس عام 1976.

وفي 23 فبراير عام 1981 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الخامس تنافس فيها 477 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 42008 ناخبين موزعين على 25 دائرة انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 9 مارس عام 1981 واختتم أعماله في 19 يناير عام 1985.

وفي 20 فبراير عام 1985 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي السادس تنافس فيها 231 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 56845 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 9 مارس عام 1985 وتم حله في 3 يوليو عام 1986.

وفي 22 إبريل عام 1990 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بإنشاء المجلس الوطني حيث اجريت في 10 يونيو عام 1990 انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء ذلك المجلس وبلغ عدد الناخبين 62123 ناخبا موزعين على 25 دائرة فيما صدر في 28 يونيو عام 1990 أمر أميري بتعيين 25 عضوا في المجلس الوطني.

وانتهى دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني في الثاني من أغسطس عام 1990 مع غزو النظام العراقي للكويت ثم في 9 يوليو عام 1991 افتتح دور الانعقاد الثاني للمجلس وفي الأول من أغسطس عام 1992 صدر مرسوم بفض ذلك الدور ومن ثم انتهاء أعمال المجلس الوطني.

وفي 5 أكتوبر عام 1992 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريع السابع تنافس فيها 278 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 81440 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 20 أكتوبر عام 1992 واختتم أعماله في 5 أكتوبر عام 1996.

وفي 7 أكتوبر عام 1996 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثامن تنافس فيها 230 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 107169 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 20 أكتوبر عام 1996 وتم حله في 4 مايو عام 1999.

وفي 3 يوليو عام 1999 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي التاسع تنافس فيها 288 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 112882 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 17 يوليو عام 1999 واختتم أعماله في 31 مايو 2003.

وفي 5 يوليو عام 2003 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي العاشر تنافس فيها 264 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 136715 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 19 يوليو عام 2003 وتم حله في 21 مايو عام 2006.

وفي 29 يونيو عام 2006 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الحادي عشر تنافس فيها 288 مرشحا ومرشحة حيث شهدت أول مشاركة للمرأة الكويتية في الترشح في حين بلغ عدد الناخبين 327287 ناخبا موزعين على 25 دائرة انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 12 يوليو عام 2006 وتم حله في 19 مارس 2008.

وفي 17 مايو عام 2008 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني عشر تنافس فيها 275 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 361684 ناخبا موزعين على خمس دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 1 يونيو 2008 وتم حله في 18 مارس 2009.

وفي 16 مايو عام 2009 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الثالث عشر التي تنافس فيها 210 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 384790 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 31 مايو عام 2009 وتم حله في 6 ديسمبر 2011.

وشهد ذلك المجلس فوز أربع نساء كويتيات بعضوية مجلس الأمة للمرة الأولى في تاريخ البلاد وهن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة رولا دشتي والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة سلوى الجسار.

وشهدت الكويت في الثاني من فبراير عام 2012 انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 210 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 400296 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.

وعقد المجلس أولى جلساته في 15 فبراير من ذلك العام لكن المحكمة الدستورية قضت في 20 يونيو عام 2012 ببطلان ذلك المجلس نتيجة لخطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009 ومن ثم عودة مجلس عام 2009 .

وفي الأول من ديسمبر عام 2012 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 307 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 422569 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.

وعقد المجلس أولى جلساته في 16 ديسمبر من ذلك العام لكن المحكمة الدستورية قضت في 16 يونيو عام 2013 ببطلان عملية الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.

وفي 27 يوليو عام 2013 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 321 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 439715 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 6 أغسطس عام 2013 وتم حله في 16 أكتوبر 2016.

وفي 26 نوفمبر عام 2016 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الخامس عشر تنافس فيها 293 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 483186 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 23 ديسمبر عام 2016 واختتم أعماله في 20 أكتوبر عام 2020.

وفي الخامس من ديسمبر عام 2020 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي السادس عشر تنافس فيها 326 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 567694 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 15 ديسمبر من ذلك العام فيما صدر مرسوم حل المجلس في الثاني من أغسطس عام 2022.

وأجربت في 29 سبتمبر عام 2022 انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي السابع عشر تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 795911 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.

وعقد ذلك المجلس أولى جلساته في 11 أكتوبر لكن المحكمة الدستورية قررت في 19 مارس 2023 بطلان مجلس 2022 لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ومن ثم عودة مجلس الأمة الذي انتخب عام 2020 ثم صدر في الأول من مايو عام 2023 مرسوم بحل المجلس.

وفي السادس من يونيو عام 2023 أجربت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي السابع عشر تنافس فيها 207 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 793646 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية فيما صدر مرسوم حل المجلس في 15 فبراير عام 2024. (النهاية) ع ب د