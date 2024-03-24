مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته بالقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 24 آذار (بترا) - اقتحم عدد كبير من المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وذلك في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".
وقالت إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، في أول أيام العيد اليهودي وسط تنكّر مستعمرين ومستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.
وأضافت دائرة الأوقاف أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، وسط اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ووسط تشديد شرطة الاحتلال الإجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، حيث أرجعت الشبان والمصلين ولم تسمح لهم بالدخول إلى الأقصى في هذه الأثناء.
ويتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اليوم وغدا الاثنين، اقتحاما مركزيا من قِبل المستوطنين للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
24/03/2024 11:10:12
MENAFN24032024000117011021ID1108014563
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