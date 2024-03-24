مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته بالقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 24 آذار (بترا) - اقتحم عدد كبير من المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وذلك في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".

وقالت إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، في أول أيام العيد اليهودي وسط تنكّر مستعمرين ومستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأضافت دائرة الأوقاف أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، وسط اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ووسط تشديد شرطة الاحتلال الإجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، حيث أرجعت الشبان والمصلين ولم تسمح لهم بالدخول إلى الأقصى في هذه الأثناء.

ويتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اليوم وغدا الاثنين، اقتحاما مركزيا من قِبل المستوطنين للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

24/03/2024 11:10:12