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السنغال تختار رئيسها الخامس اليوم

3/24/2024 4:51:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا) - يتوجه الناخبون في السنغال اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الخامس للبلاد في انتخابات مؤجلة.
وبحسب التلفزيون السنغالي الرسمي، يحق لنحو 7.3 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم، على أن تبدأ عمليات الفرز فور إغلاق صناديق الاقتراع ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول الـ26 من آذار الحالي.
ويتنافس 19 مرشحًا على خلافة الرئيس ماكي سال، الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة.
وبدون أي استطلاعات للرأي، ليس من الواضح ما إذا كان أي مرشح سيتمكن من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات لتفادي جولة إعادة.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
24/03/2024 09:38:43

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