جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 595

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل جندي من الكتيبة 932 خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

ووفقا لموقع "واينت" العبري، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 595 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

24/03/2024 09:37:08