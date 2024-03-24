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استشهاد أحد كوادر الهلال الأحمر برصاص الاحتلال غرب خانيونس

3/24/2024 4:50:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 آذار (بترا) - اُستشهد، فجر اليوم الأحد، أحد كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى الأمل غرب خانيونس.
وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد أمير صبحي أبو عيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر برصاص الاحتلال، أثناء عمله في مستشفى الأمل.
واستشهد 364 عاملا في مجال العمل الطبي، من بينهم أطباء، وممرضون، ومسعفون، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
من جهة أخرى، انتشلت الطواقم الطبية، فجر اليوم الأحد، جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جثامين الشهداء الستة من عائلة فروانة تم انتشالهم من تحت أنقاض منزلهم الذي تم قصفه في حي الجنينة شرق رفح.
كما تشن طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة وسط وجنوب وغرب مدينة خانيونس، التي تشهد في هذه الأثناء قصفا جويا وبريا عنيفا، إضافة الى إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية، وتوغل لآليات عسكرية في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32142، أغلبهم من الأطفال والنساء، و 74412 إصابة، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
24/03/2024 09:36:23

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