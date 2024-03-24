استشهاد أحد كوادر الهلال الأحمر برصاص الاحتلال غرب خانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 آذار (بترا) - اُستشهد، فجر اليوم الأحد، أحد كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى الأمل غرب خانيونس.
وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد أمير صبحي أبو عيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر برصاص الاحتلال، أثناء عمله في مستشفى الأمل.
واستشهد 364 عاملا في مجال العمل الطبي، من بينهم أطباء، وممرضون، ومسعفون، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
من جهة أخرى، انتشلت الطواقم الطبية، فجر اليوم الأحد، جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جثامين الشهداء الستة من عائلة فروانة تم انتشالهم من تحت أنقاض منزلهم الذي تم قصفه في حي الجنينة شرق رفح.
كما تشن طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة وسط وجنوب وغرب مدينة خانيونس، التي تشهد في هذه الأثناء قصفا جويا وبريا عنيفا، إضافة الى إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية، وتوغل لآليات عسكرية في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32142، أغلبهم من الأطفال والنساء، و 74412 إصابة، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
24/03/2024 09:36:23
MENAFN24032024000117011021ID1108014560
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