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البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويصف داعش بالعدو الإرهابي المشترك

3/24/2024 4:50:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 24 آذار ( بترا ) - وصف البيت الأبيض امس السبت، عصابة داعش الإرهابية بأنها "عدو إرهابي مشترك"، مكررا إدانة الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو والذي خلف أكثر من 130 قتيلا.
و بحسب واشنطن تايمز،
قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو"، مضيفة ان داعش "عدو إرهابي مشترك ينبغي هزيمته في كل مكان".
--(بترا)
ب خ/اص /س س
24/03/2024 07:38:42

MENAFN24032024000117011021ID1108014558

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