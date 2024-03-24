البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويصف داعش بالعدو الإرهابي المشترك

البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويصف داعش بالعدو الإرهابي المشترك
التاريخ
3/24/2024 4:50:57 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 24 آذار ( بترا ) - وصف البيت الأبيض امس السبت، عصابة داعش الإرهابية بأنها "عدو إرهابي مشترك"، مكررا إدانة الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو والذي خلف أكثر من 130 قتيلا.
و بحسب واشنطن تايمز،
قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو"، مضيفة ان داعش "عدو إرهابي مشترك ينبغي هزيمته في كل مكان".
--(بترا)
ب خ/اص /س س
24/03/2024 07:38:42
MENAFN24032024000117011021ID1108014558
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