البيت الأبيض : بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي شلل حكومي

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 24 آذار ( بترا ) - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية أيلول 2024 والذي أقره الكونغرس قبل ساعات ، ما يسمح للحكومة الأمريكية تفادي شلل جزئي لمؤسساتها الفيدرالية.

وبحسب واشنطن تايمز،

قال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".

وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديموقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر عقب تأخير طفيف ليل الجمعة السبت قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.

وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها". وأضاف "من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".

--(بترا)

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24/03/2024 07:16:11