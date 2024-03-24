البيت الأبيض : بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي شلل حكومي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 24 آذار ( بترا ) - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية أيلول 2024 والذي أقره الكونغرس قبل ساعات ، ما يسمح للحكومة الأمريكية تفادي شلل جزئي لمؤسساتها الفيدرالية.
وبحسب واشنطن تايمز،
قال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديموقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر عقب تأخير طفيف ليل الجمعة السبت قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها". وأضاف "من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".
--(بترا)
ب خ/اص/ س س
24/03/2024 07:16:11
MENAFN24032024000117011021ID1108014557
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.