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زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

3/24/2024 4:50:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 24 آذار بترا ) - ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات شمال بابوا غينيا الجديدة ( القارة الأسترالية ) صباح الأحد، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
بحسب واشنطن تايمز،
أشار مركز الإنذار من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي" بسبب الزلزال الذي وقع الساعة 6,22 صباحا بالتوقيت المحلي (20,22 بتوقيت غرينتش السبت) على عمق نحو 35 كيلومترا.
ولفتت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن "الزلزال الملحوظ" وقع على بعد حوالى 88 كيلومترا جنوب غرب ويواك، وهي بلدة يسكنها 25 ألف شخص وتعد عاصمة مقاطعة إيست سيبيك في بابوا غينيا الجديدة، موضحة انه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات .
والزلازل متكررة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.
--(بترا)
ب خ/اص / س س
24/03/2024 07:13:34

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