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5 أخطاء يومية وراء ارتفاع الكوليسترول في رمضان

3/24/2024 4:49:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى زيادة فرص التعرض لانسداد الشرايين والأوعية الدموية وحدوث نوبات قلبية ومشكلات لا حصر لها.
وهناك بعض الأخطاء اليومية التي يرتكبها البعض دون وعي، والتي تسبب ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول بالجسم، حسبما نشر موقع "WebMD".


أخطاء يومية تسبب ارتفاع الكوليسترول في رمضان
1- تناول الطعام غير الصحي
 من المعروف أن تناول الطعام المطهي بالزبدة والسمن أو الأطعمة المقلية في الزيت يسبب ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم والحصول على كمية كبيرة من السعرات الحرارية غير المرغوب فيها.


2- قلة الحركة والنشاط
 تساعد ممارسة التمارين الرياضية لمدة 3- 4 أيام في الأسبوع الواحد إلى تقليل فرص ارتفاع الكوليسترول في الدم بشكل كبير، وتشمل المشي وركوب الدراجة لمدة 40 دقيقة في اليوم.


3-تجاهل قياس الوزن
 يؤدي عدم الوقوف على الميزان وتجاهل متابعة الوزن إلى زيادة فرص تراكم الدهون حول البطن، والذي يسبب حتمًا ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم بنسبة 10%.


4-عدم تناول الخضروات والفواكه
 يساهم تناول كمية كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وذلك نتيجة نقص الألياف والحصول على سعرات حرارية من أطعمة غير صحية.


5- قلة شرب المياه
 يساعد شرب كمية وفيرة من المياه على ضبط مستويات الكوليسترول وتقليل فرص التعرض للجفاف وترطيب الجسم، لذا لا يجب إهمال أو نسيان شرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب في اليوم الواحد.

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