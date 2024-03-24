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عدم استقرار جوي.. وزخات متفرقة من الأمطار

3/24/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية الأحد، بحيث من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومن المتوقع أن يمتد هطل المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا، باردة نسبياً في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
أما بعد غد فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبيلة والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة .-(بترا)

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