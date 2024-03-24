تشغيل إشارة المشاغل نهاية الأسبوع الحالي



وقال مدير دائرة تخطيط المرور بالأمانة المهندس محمد الحنيطي، إن الإشارة الضوئية التي تم استحداثها بالموقع بدل الدوار ستعمل بثلاثة أطوار حيث سيخدم الطور الأول حركة السير القادم من محطة طارق عبر شارع الشهيد باتجاه شارع الأقصى وحركة السير القادم من دوار المدينة عبر شارع الشهيد باتجاه شارع نور سلطان باييف (النبعة).



وسيخدم الطور الثاني المركبات القادمة من شارع الأقصى باتجاه شارع الشهيد وشارع نور سلطان باييف.



وفي ما يتعلق بالطور الثالث فإنه سيخدم المركبات القادمة من شارع نور سلطان باييف (النبعة) باتجاه محطة طارق وشارع الأقصى.



وأضاف الحنيطي أن أمانة عمان استكملت جميع الأعمال الإنشائية في الموقع، وتزويده بوسائل السلامة المرورية من شواخص إرشادية وتحذيرية بالإضافة إلى العلامات الأرضية.-(بترا)