روسيا: اعتقال 11 شخصا عقب الهجوم على مجمع تجاري بموسكو
التاريخ
3/24/2024 4:48:58 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، اعتقال 11 شخصا، بينهم المنفذون الـ 4 للهجوم الذي استهدف أمس الجمعة قاعة للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي:" جهاز الأمن الفدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم، تم اعتقال 11 شخصا بينهم المنفذون الـ4 للهجوم الإرهابي على مجمع تجاري بضواحي موسكو".--(بترا)
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