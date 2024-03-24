روسيا: اعتقال 11 شخصا عقب الهجوم على مجمع تجاري بموسكو

وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي:" جهاز الأمن الفدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم، تم اعتقال 11 شخصا بينهم المنفذون الـ4 للهجوم الإرهابي على مجمع تجاري بضواحي موسكو".--(بترا)

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