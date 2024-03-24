Sunday, 24 March 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: اعتقال 11 شخصا عقب الهجوم على مجمع تجاري بموسكو

3/24/2024 4:48:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، اعتقال 11 شخصا، بينهم المنفذون الـ 4 للهجوم الذي استهدف أمس الجمعة قاعة للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.


وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي:" جهاز الأمن الفدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم، تم اعتقال 11 شخصا بينهم المنفذون الـ4 للهجوم الإرهابي على مجمع تجاري بضواحي موسكو".--(بترا)


MENAFN24032024000072011014ID1108014528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث