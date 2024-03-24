شهادات من مستشفى“الشفاء”: قوات الاحتلال تغتصب النساء وتحرق عائلات- (فيديو)



وتحدثت جميلة الهسي لقناة“الجزيرة”، عن عدة مجازر شهدتها بحق الأطفال والنساء وكذلك المرضى، مؤكدة قيام قوات الاحتلال باغتصاب النساء وحرقهن مع أطفالهن، كما أحرقت مبنى كانوا يتحصنون بداخله، وأجبرت 65 عائلة على مغادرة محيط المجمع.



وناشدت الهسي الصليب الأحمر لتوفير ماء للأطفال والمرضى، قائلة:“تقطعت بنا السبل وسط استمرار القصف الإسرائيلي”، مؤكدة أنه لا وجود للصليب الأحمر ولا يستطيع توفير ماء لهم.



وأضافت، أن الأطفال لا يجدون حتى الماء المالح ولا يجدون غذاء أو ماء منذ 6 أيام.



وانتشر مقطع مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الفلسطينيين عراة، بعدما أفرج عنهم جيش الاحتلال من مستشفى الشفاء ومحيطها، وأجبرهم على النزوح إلى مناطق جنوبي قطاع غزة.



وفي المقطع ظهر عددٌ من الفلسطينيين يسيرون بصعوبة في شارع رملي، متوجهين نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة، كما يظهر في المقطع فلسطينيون عراة يجرون رجلا على كرسي متحرك بصعوبة.



من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق عدة إفادات متطابقة بشأن تعمد استخدام جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية والزج بهم في ظروف شكلت خطرا على حياتهم، لتأمين وحماية قواته وعملياته العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة وفي محيطه، والمستمرة منذ فجر الاثنين الماضي.



وأكد بيان للمرصد أن الإفادات التي جمعها تظهر أن قوات الاحتلال استخدمت مدنيين من المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء دروعا بشرية واستغلتهم سواء لتحصين عملياتها العسكرية داخل المستشفى، أو تشكيل ساتر خلف قواتها وآلياتها العسكرية، أو إرسالهم تحت التهديد إلى منازل وبنايات سكنية في محيط المجمع الطبي، لتطلب من سكانها إخلاءها، وذلك قبيل اقتحامها، واعتقال بعض من فيها، ومن ثم تدمير العديد منها.



وقال رامي عبده، الأكاديمي والحقوقي الفلسطيني، لوكالة الأناضول:“ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر وفظائع مروعة في مستشفى الشفاء ومحيطها”.

وأضاف عبده:“استخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل غير قانوني، وأجبرهم على خلع ملابسهم وأجبرهم على النزوح”.

وتابع:“الجيش قتل النساء والرجال والأطفال، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية”.



وأكمل عبده قائلاً:“كما قامت القوات الإسرائيلية بحرق منازل في محيط مستشفى الشفاء، وأشعلت النيران في أقسام داخل المستشفى نفسه”.



ولليوم السادس على التوالي يواصل جيش الاحتلال اقتحام“مستشفى الشفاء” الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ وينفذ حملة قتل واعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.



وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إذ إنها اقتحمته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه والمعدات الطبية ومولد الكهرباء.

وتخطت حصيلة شهداء العدوان على غزة الـ32 ألفا الجمعة، في أعقاب استمرار المجازر وعمليات القتل الجماعي التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل.-(وكالات)