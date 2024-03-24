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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته في عيد المساخر

3/24/2024 4:48:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم عدد كبير من المستوطنين، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكّر مستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد" تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.


وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.


كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.


وقال شهود، إن شرطة الاحتلال شددت الإجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، وأرجعت الشبان ولم تسمح لهم بالدخول إلى الأقصى في هذه الأثناء.


ويتوقع أن يشهد المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين، اقتحاما مركزيا من المستوطنين؛ للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".-(وفا)

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