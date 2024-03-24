كاتب عبري: رهان نتنياهو وإسرائيليين كثر على ترمب“وهم وكارثة على إسرائيل



بالتزامن تحذّر أوساط إسرائيلية من مغبة ذلك، وقال رئيس المعارضة يائير لبيد إن ذلك تدخل فظ في شؤون داخلية أمريكية، وعبث بالتحالف الاستراتجي بين الدولتين.



ويحذر مدير مكتب صحيفة“معاريف” في واشنطن، شلومو شامير من ذلك، ويقول إن الرؤية التي تعتبر ترامب جيدا لإسرائيل ليست خاطئة فحسب بل خطيرة أيضا. ويمضي شامير في تحذيراته:“إنه لأمر مذهل، وبصورة خاصة في الوقت الذي تنهار الرؤية نتيجة كارثة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يبدو أن هناك رؤية جديدة- قديمة تنضج، وباتت أخطر وأكثر تهديداً. إنها دونالد ترامب. في مقالات الرأي التي تُنشر في وسائل الإعلام، وفي التصريحات التي تصدر عن السياسيين، وفي الردود على الخطوات المختلفة في مجال العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، تصدر تصريحات متتالية تعبّر عن حب وتشجيع لترامب. هذه التصريحات تهدف إلى الإقناع والشرح بأنه أفضل من جو بايدن، ومن المهم انتخابه رئيساً مرة أخرى”.



في مقاله المنشور بـ”معاريف” يشير شامير إلى أن استطلاعا جديدا للرأي، أشار إلى أن 44% من الإسرائيليين يفضلون ترامب كرئيس، و72% من ناخبي نتنياهو يفضلون ترامب. ويقول إنه بكلمات أخرى، رؤية ترامب جيدة لإسرائيل ويجب نشرها، محذرا من أن هذه الرؤية ليست رهاناً فقط، بل هي خطيرة أيضاً، وتهّدد الولايات المتحدة والعالم الحر، وفي الأساس إسرائيل.



كابوس



ويقول شامير أيضا إنه في عواصم الغرب والبلاد الديموقراطية المركزية، تُعتبر التقديرات التي تشير إلى احتمال عودة ترامب بمثابة كابوس، ويُذّكر أنه هو مَن هدم مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى مؤثرة وقائدة، وأنه الشخص الذي أذلّ قوى عظمى، كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهو الشخص الذي أبدى إعجابه بالديكتاتوريين، مثل فلاديمير بوتين، وخضع لهم، وتفاخر بالمحبة التي تجمعه برئيس كوريا الشمالية كيم جون أون.



ويتابع شامير:“أوساط السفراء والدبلوماسيين الكبار في الأمم المتحدة ونيويورك، تصف احتمال عودة ترامب رئيساً بأنه كارثة. هذا الأسبوع، هاجم ترامب اليهود الذين يصوّتون للديمقراطيين، وقال إنهم يكرهون أنفسهم، وعليهم أن يخجلوا. مَن يتجرأ على الحديث هكذا عن اليهود؟ فترامب قال إن“هتلر قام بأمور جيدة”. وفي مقابل هذه الأقوال المجنونة، يريد دعم اليهود في الولايات المتحدة؟ جمعية ضد الكراهية نشرت بياناً للصحافة، دانت فيه ترامب بسبب قوله إن تصويت اليهود“لا ساميّ”.



ويستذكر شامير نشر مقال في“نيويورك تايمز” هذا الأسبوع تحت عنوان“تريدون أن تعرفوا ما الذي سيقوم به ترامب؟ اسمعوا ما يقول”، ويفصّل الكاتب قائمة غير قصيرة من الأقوال التي صدرت عن ترامب في الأعوام الماضية، وفي كل منها، تظهر عنصريته بشكل واضح. عنصرية إزاء الغرباء وأبناء الأقليات، ومن ضمنهم اليهود. ويرى شامير أن هذا المقال بمثابة تلخيص مرعب لما يمكن أن تكون عليه إسقاطات رؤية ترامب، وبصورة خاصة بالنسبة لإسرائيل.



فليساعدنا الرب



وللتدليل على خطورة السيناريو المطروح، يعود شامير للماضي قائلا:“لا أذكر في تاريخ المنافسات الانتخابية الرئاسية بالولايات المتحدة، أن أعلن مرشح بصراحة ما سيقوم به عندما يُنتخب رئيساً، وما الذي سيقوم به عندما يخسر. هذا بالضبط ما أعلنه ترامب منذ تبين أنه المرشح الجمهوري للرئاسة في سنة 2024. لقد أعلن أنه عندما يُنتخب رئيساً، فإن أول ما سيقوم به سيكون تحرير جميع المتهمين الموجودين في السجون بسبب مشاركتهم في الهجوم العنيف والقاتل على مبنى الكابيتول. كما أعلن أنه سيعمل على اعتقال المسؤولين الذين أزعجوه خلال رئاسته، وامتنعوا من تنفيذ أوامره. وهذا الأسبوع، أعلن أيضاً للمواطنين في الولايات المتحدة أنه في حال خسر الانتخابات، فسيسيل الدم في أمريكا”، وأضاف:“ستكون هذه الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة، لا أكثر ولا أقل”.



ويوضح شامير أنه“بكلمات أكثر بساطة، دونالد ترامب يوضح مسبقاً، وبشكل حاسم، أنه لن يقبل نتائج الانتخابات إن لم تكن في مصلحته، ويقول ويشرح أنه لو انتصر جو بايدن، فإن“النتائج ستكون مزيفة”.



وعن ذلك يعقب الكاتب الصحافي الإسرائيلي بالقول:“هذا ليس مضحكاً، هذا مخيف. المُقلق بشأن رؤية ترامب الخطِرة هو التخوف من أنها ستكون جزءاً مما يقوم به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابل الرئيس بايدن. ممنوع إلغاء احتمال أن يكون الدافع وراء استفزازات نتنياهو لبايدن، ومحاولاته خلق مواجهة معه، هو اعتقاده أنه سيخسر بعد أشهر قليلة، ويتم انتخاب صديقه الأفضل دونالد ترامب”.



كارثة لإسرائيل



يرى شامير أن الكارثة في هذه الاعتبارات هي أنه حتى لو فاز ترامب وأقام في البيت الأبيض أربعة أعوام، فهذا سيكون كارثة لإسرائيل. ويعتبر أن“ما لا يفهمه نتنياهو ولا يريد فهمه، هو أن ترامب لن يكون ترامب نفسه الذي كان قبل 4 أعوام. فهو ليس فقط لم يعد صديق نتنياهو، بل إنه يسخر من نتنياهو ويتعامل معه باستهزاء. مسؤول يهودي كبير قال إن حقيقة أن بايدن هو الرئيس خلال الحرب ضد حماس هي هدية من السماء”. مضيفاً:“لو كان ترامب الرئيس الآن، فكان سيرسل بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل في أعقاب الضغوط. لكن من الواضح أنه لم يكن ليبادر، أو يفكر حتى في منح إسرائيل 17 مليار دولار كمساعدات مالية في وقت الحرب”.



كما ينبّه أن التصريحات التي صدرت عن ترامب في الأيام الأخيرة بشأن الحرب التي تديرها إسرائيل ضد حماس، ومطلبه بوقف فوري لإطلاق النار، هما الدليل على الخطر المتوقع منه لإسرائيل، إذا تم انتخابه رئيساً.“فليحمِنا الرب” كما قال المسؤول اليهودي.



ويخلص شامير للقول:“عملياً، الوضع الذي يعيشه ترامب ليس جيداً، وليس مشجعاً في المنافسة الانتخابية. فهو شخصياً لا يملك المال، وأعلن محاموه أنه لن يستطيع دفع الغرامات التي فُرضت عليه بقيمة 400 مليون دولار. وبحسب الأخبار المحدثة، فإنه لا يملك المال للحملة الانتخابية، ولا يوجد لديه متبرعون. وبحسب الصحف، فإن حملته الانتخابية ليست منظمة، وناشطون مركزيون تركوها.

الخلاصة هي أن رؤية ترامب التي تتغلغل في أوساط إسرائيليين كثر ليست أكثر من واهمة، وهي كارثة على إسرائيل”.-(وكالات)