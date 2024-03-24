جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 595

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 595
التاريخ
3/24/2024 4:48:44 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل جندي من الكتيبة 932 خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة
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ووفقا لموقع "واينت" العبري، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 595 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي.
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