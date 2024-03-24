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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 595

3/24/2024 4:48:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل جندي من الكتيبة 932 خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة .


ووفقا لموقع "واينت" العبري، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 595 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي.


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