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عائلة العندليب تنوي مقاضاة صناع إعلان دقوا الشماسي

3/24/2024 4:48:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتقدت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إعلان "دقوا الشماسي" وأعلنت أنها تنوي مقاضاة صناع الإعلان، لتعلق جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بأنه "ليس لهم الحق في ذلك".
ولم تكتف عائلة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، برفض إعلان "دقوا الشماسي" الذي أحدث ضجة كبيرة في مصر واستياء من قبل الوسط الفني وخارجه، بل سلكت طريق القضاء لـ"نيل حقها في الحفاظ على تراث الفنان الراحل".

وأوضح محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، في تصريحات صحيفة: "أن الإعلان يعتبر استغلالا للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وأن ما حدث هو "بيع بخس لتراث عمه الراحل".

وعلقت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، بعد نية عائلة العندليب الاتجاه للقضاء لتدافع عن صناع الإعلان، حيث قال رئيس الجمعية، مدحت العدل في تصريحات صحفية: "لا يحق لأسرة العندليب مقاضاة صناع الإعلان بل ذلك منوط بأسرتي المؤلف والملحن، وأن الأحقية في صوت عبد الحليم تعود إلى الناشر أو صاحب الملكية".

وأوضح العدل أن "صناع الإعلان تواصلوا مع الجمعية وتم الاتفاق بعد طرح الإعلان وليس قبل ذلك".

وأثار إعلان لأحد المنتجعات السياحية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مستخدما أغنية "دقوا الشماسي" للمطرب الراحل، واعتبره كثيرون يحمل تشويها لأغنية العندليب الشهيرة التي قدمها في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وتشويها لتراثه.

ويذكر أن تصدر اسم الفنانة الشابة ملك الحسيني تريند محرك البحث "غوغل"، ومواقع التواصل الاجتماعي منذ طرح إعلان "دقوا الشماسي" الذي كانت تقدمه، مستنكرين صوتها في أغنية الراحل، وطريقة الأداء. RT

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