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يرى البشر على هيئة عفاريت.. رجل مصاب بحالة نادرة وعجيبة

3/24/2024 4:48:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة بحثية منشورة في دورية "ذا لانسيت" The Lancet الطبية المرموقة، عن أحد أندر الاضطرابات العصبية التي عرفها البشر، وهي "تشوه المرئيات الوجهي" (prosopometamorphopsia).
وقد جاء ذلك بعدما أصيب به الأميركي "فيكتور شاراه" وصار يرى من حوله بطريقة مشوهة، بحسب ما اشارت صحيفة"ذا تايم" البريطانية.

فقد استيقظ شاراه في صباح أحد أيام تشرين الثاني قبل 3 سنوات، وقد ارتعب لرؤية زميله بالسكن، اذ بدا له أن أجزاء وجه زميله قد تمددت وتشوهت وتغيرت ملامحها حتى صار كأنه يحمل "وجه شيطان"، إذ انتفخ وجه الرجل، وتدلَّت عيناه إلى الخارج، واتسعت فتحتا منخاره، وطالت أذناه كالعفاريت، وتجعدت جبهته وخدَّاه وذقنه بأخاديد عميقة ممتدة.

وظنَّ الأميركي الذي يبلغ من العمر 59 عاماً، وكان يعمل سائق شاحنة في السابق، بحسب "عربي بوست" أن مسّاً ما قد أصاب زميله، لكنه ما لبث أن غادر المنزل فوجد "وجوه كل من يراهم مشوهة".

لكن الدراسة كشفت أن هذا الاضطراب يصيب منطقة الدماغ التي تتحكم في التعرف على الوجه، والتي تسمى منطقة "باحة الوجه المغزلي" (FFA)، وتُضعف الإصابة في هذه المنطقة قدرة الأشخاص على التعرف على الوجوه المألوفة، فيما يُعرف باسم "عمى الوجوه"، أما اضطراب تشوه المرئيات الوجهي فيجعل الوجوه تبدو مشوهة للمصابين به.


ويمكن أن ينجم هذا الاضطراب عن إصابة في الرأس، أو السكتات الدماغية، أو تفاقم الصداع النصفي أو الصرع.


وفي السياق، قال خبراء في كلية دارتموث البريطانية: "لحسن الحظ أن معظم حالات الإصابة بهذا الاضطراب لا تستمر إلا بضعة أيام أو أسابيع، ولكن قلة منها تظل ترى الوجوه من حولها مشوهة لسنوات".

بدوره، قال الدكتور براد دوشين، الخبير العالمي الرائد في علاج هذا الاضطراب، إن حالة شاراه فريدة من نوعها من جهةِ أن الوجوه تبدو له طبيعية على شاشة التلفزيون وفي الصور الفوتوغرافية، ولا تبدو مشوهة إلا عند الرؤية المباشرة.


وقد أتاح ذلك للباحثين التعاون مع شاراه لكي يساعدهم في تبيُّن معالم الصور المشوهة التي تظهر للمصابين باضطراب تشوه المرئيات الوجهي.

ومع ذلك، قال شاراه إن الصور الثابتة ثنائية الأبعاد، لا تحمل سوى جزء من الرعب الذي يتعرض له، إذ عندما تتحرك الوجوه المشوهة وتتحدث وتومئ مثلاً، "فإن الوجوه تبدو مفزعة أكثر بكثير من هيئتها في الصور" التي ساعد الباحثين في رسمها.


وأوضح شاراه أنه قادر على العمل، لكنه عاطل الآن؛ لأنه يوشك على إجراء عملية جراحية في الكتف، وقد أظهرت الاختبارات أن وظائفه الإدراكية طبيعية، لكن الفحوص كشفت عن وجود كيس يبلغ طوله 1 سم في الجزء الأيسر من منطقة الحصين في دماغه.

في سياق متصل، أشار العلماء إلى أن تشوهات الرؤية في اضطراب شاراه "لم تصاحبها معتقدات وهمية بشأن هوية الأشخاص الذين يلتقيهم في العادة، مثل عائلته أو أصدقائه. وقد أزعجته بشدة في البداية، لكنه اعتاد الأمر بعد ذلك".

حيث قال الدكتور نعوم ساغيف، الخبير في جامعة برونيل البريطانية، إن الإصابة في "باحة الوجه المغزلي" أو تعرض الأعصاب المؤدية إليه من العين للتلف أو الضغط الشديد، قد تؤدي إلى تشوهات الهلوسة في الرؤية، وربما "استخف الأطباء كثيراً" بمدى انتشار تشوه المرئيات الوجهي.

وقال شاراه إنه يأمل أن يُسهم بنشرِه لقصته والحديث عن طبيعة اضطرابه في مساعدة المصابين باضطراب تشوه المرئيات الوجهي وهم لا يعرفون بإصابتهم، وأوضح أنه يرجو ألا يتعرض آخرون لأخطاء التشخيص الطبي، و"ألا يضطر أشخاص آخرون إلى تعاطي أدوية للذهان، في حين أنهم مصابون فقط باضطراب في الرؤية.

وآمل أن نتمكن من مساعدة بعضهم، ونحول دون تعرضهم للصدمة التي تعرضت لها". -وكالات

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