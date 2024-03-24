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انتشار فيديو إباحي مزيف لرئيسة وزراء إيطاليا.. وهذا ما تسعى إليه

3/24/2024 4:48:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، للحصول على تعويض قدره 100 ألف يورو، 85374 جنيهًا إسترلينيًا، بعد تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت بتقنية الـ"Deepfake"، أي التزييف العميق.
ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بسردينيا في 2 تموز المقبل.

والتزييف العميق هو تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد تقنيات التعلم العميق، لإنشاء مقاطع فيديو أو صور مزيفة تبدو وكأنها حقيقية بشكل واقعي لشخصيات معروفة أو عاديين. يتم ذلك عن طريق دمج وجوه الأشخاص في مقاطع فيديو موجودة مع جسم آخر أو إنشاء وجوه جديدة تمامًا باستخدام تقنيات التعلم العميق.

ووفقاً لـ"بي بي سي"، يخضع رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو المزيفة، ووالده البالغ من العمر 73 عامًا للتحقيق.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من العثور عليهما من خلال تعقب الجهاز المحمول الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو.

كلا الرجلين متهم بالتشهير. وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتحمل عقوبة السجن.

وبحسب لائحة الاتهام، نشرت مقاطع الفيديو على موقع إباحي أميركي، حيث شوهدت "ملايين المرات" على مدار عدة أشهر.

وقال الفريق القانوني للسيدة ميلوني إنه إذا قبل طلبها للحصول على تعويضات، فسوف تتبرع بمبلغ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا العنف من الذكور.

وقالت ماريا جوليا مارونجيو، محامية ميلوني، إن المبلغ "رمزي" وإن المطالبة بالتعويض تهدف إلى "إرسال رسالة إلى النساء الضحايا من هذا النوع من ألا يخفن من توجيه اتهامات".

ويذكر أن مقاطع الفيديو المزيفة لميلوني تعود إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الصور الإباحية المزيفة ومقاطع الفيديو منتشرة بشدة وشائعة على الإنترنت خاصةً مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكالات

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