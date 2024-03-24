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وسيم يوسف يوضح حقيقة إصابته بالسرطان

3/24/2024 4:48:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، وأنه أصيب بالسرطان الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.
وعند سؤاله عن مقطع الفيديو المتداول، قال وسيم يوسف في تعقيب صحفي مقتضب: "يوجد ورم سرطاني لكن للان انتظر النتيجة خبيث أو حميد / وتخرج النتيجة بعد 4 ايام بإذن الله".

وكان وسيم يوسف قد أوضح في مقطع الفيديو المتداول "كاملا" قبل اجتزائه في بعض المقاطع المتداولة: "المسألة هي إما أن يكون خبيثا أو حميدا، إن شاء الله يطلع حميد ويستأصل وترجع الأمور طيبة، لكن الحين أنا امشي على عكاز.."

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