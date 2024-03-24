منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يحث سويسرا على بذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام

MENAFN - Swissinfo) حث منسّق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، سويسرا على المشاركة بشكل أكبر في المساعدات الإنسانية وفي الحوار الدولي.



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تم نشر هذا المحتوى على 22 مارس 2024 - 11:32 2دقائق Keystone-SDA/م.ا

وقال غريفيث في مقابلة مع مجموعة صحف تاميديا السويسرية (Tamedia)، نٌشرت أمس الخميس:“تمثل سويسرا المركز الإنساني في جنيف للعمليات العالمية”، مضيفاُ“نحن بحاجة إلى سويسرا الآن، نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى”.

وقال غريفيث، الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إنه خلال 50 عاما من الخبرة المهنية،“لم يكن العالم غاضباً مثل اليوم”.

وأضاف أن الأزمات المستمرة في السودان وميانمار وسوريا وغزة وأوكرانيا أظهرت أن القيم الإنسانية العالمية معرّضة للخطر.

وتابع:“سويسرا على وجه الخصوص تدافع عن هذه القيم”.“لهذا السبب أقول لسويسرا: نحن بحاجة إليكِ! نحن بحاجة إليكِ كمركز لبناء السلام”.

وأعرب غريفيث خلال المقابلة عن إيمانه بأن سويسرا يمكنها أن تفعل أكثر من معظم الدول، موضحاً أن:“سويسرا علامة تجارية فريدة ولديها فرص فريدة، بسبب قيمها وحسن تقديرها”، مشيراً إلى أن جنيف تستضيف محادثات مع“مجموعات موضع شك”، أي لا تتمتع باعتراف المجتمع الدولي.

وفي حين أن عدد الدول التي تشارك في الوساطة الدولية اليوم أكبر مما كانت عليه في الماضي، مثل قطر أو تركيا، إلا أن غريفيث يرى أن سويسرا تمتلك“تقاليد ومهارات الوساطة”، مشيراً إلى أن” مجرد تزايد عدد الدول النشطة في مجال الوساطة لا يخفف الضغط عن سويسرا. وحث غريفيث بلد جبال الألب على مواصلة سياساتها الدولية بالقول:“يجب على سويسرا أن تقف وتثبت نفسها”.

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