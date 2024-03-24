منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يحث سويسرا على بذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام

(MENAFN
- Swissinfo) حث منسّق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، سويسرا على المشاركة بشكل أكبر في المساعدات الإنسانية وفي الحوار الدولي.
تم نشر هذا المحتوى على 22 مارس 2024 - 11:32 2دقائق Keystone-SDA/م.ا
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وقال غريفيث في مقابلة مع مجموعة صحف تاميديا السويسرية (Tamedia)، نٌشرت أمس الخميس:“تمثل سويسرا المركز الإنساني في جنيف للعمليات العالمية”، مضيفاُ“نحن بحاجة إلى سويسرا الآن، نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى”.
وقال غريفيث، الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إنه خلال 50 عاما من الخبرة المهنية،“لم يكن العالم غاضباً مثل اليوم”.
وأضاف أن الأزمات المستمرة في السودان وميانمار وسوريا وغزة وأوكرانيا أظهرت أن القيم الإنسانية العالمية معرّضة للخطر.
وتابع:“سويسرا على وجه الخصوص تدافع عن هذه القيم”.“لهذا السبب أقول لسويسرا: نحن بحاجة إليكِ! نحن بحاجة إليكِ كمركز لبناء السلام”.
وأعرب غريفيث خلال المقابلة عن إيمانه بأن سويسرا يمكنها أن تفعل أكثر من معظم الدول، موضحاً أن:“سويسرا علامة تجارية فريدة ولديها فرص فريدة، بسبب قيمها وحسن تقديرها”، مشيراً إلى أن جنيف تستضيف محادثات مع“مجموعات موضع شك”، أي لا تتمتع باعتراف المجتمع الدولي.
وفي حين أن عدد الدول التي تشارك في الوساطة الدولية اليوم أكبر مما كانت عليه في الماضي، مثل قطر أو تركيا، إلا أن غريفيث يرى أن سويسرا تمتلك“تقاليد ومهارات الوساطة”، مشيراً إلى أن” مجرد تزايد عدد الدول النشطة في مجال الوساطة لا يخفف الضغط عن سويسرا. وحث غريفيث بلد جبال الألب على مواصلة سياساتها الدولية بالقول:“يجب على سويسرا أن تقف وتثبت نفسها”.
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