الصيام المتقطع يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 91٪

MENAFN - Al Watan) وجدت دراسة أجريت على أكثر من 20.000 شخص بالغ أن الأشخاص الذين اتبعوا نمط 16:8 وهو نوع من الصيام المتقطع (يتم فيه الصيام لمدة 16 ساعة وحصر فترة تناول الطعام في 8 ساعات)، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 91٪.

تفاصيل الدراسة

جاءت النتائج التي شملت تحليل بيانات أكثر من 20 ألف بالغ أمريكي أن أولئك الذين حددوا طعامهم خلال أقل من 8 ساعات يوميًا، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الطعام في جميع أنحاء العالم. 12-16 ساعة يوميًا، وفقًا لبحث أولي تم تقديمه في الجلسات العلمية لعلم الأوبئة والوقاية التابعة لجمعية القلب الأمريكية.

ويعد الأكل المقيد بالوقت، نوع من الصيام المتقطع، يتضمن تحديد ساعات تناول الطعام لعدد محدد من الساعات كل يوم، والتي قد تتراوح من 4 إلى 12 ساعة خلال 24 ساعة.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن تناول الطعام المقيد بالوقت يحسن العديد من التدابير الصحية للقلب والأوعية الدموية، مثل ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في الدم والكوليسترول.

وقال رئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ في شنغهاي، الصين وكبير الباحثين في الدراسة فيكتور وينز تشونغ، : "إن تقييد وقت تناول الطعام اليومي لفترة قصيرة، مثل 8 ساعات يوميًا، اكتسب شعبية في السنوات الأخيرة كوسيلة لإنقاص الوزن وتحسين صحة القلب".

"ومع ذلك، فإن الآثار الصحية طويلة المدى لتناول الطعام المقيد بالوقت، بما في ذلك خطر الوفاة من أي سبب أو أمراض القلب والأوعية الدموية، غير معروفة."

وخلص التحليل إلى الأشخاص الذين اتبعوا نمطًا من تناول كل طعامهم خلال أقل من 8 ساعات يوميًا، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 91% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما لوحظ أيضًا زيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو السرطان.

كما ارتبطت مدة تناول الطعام التي لا تقل عن 8 ولكن أقل من 10 ساعات يوميًا بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية بنسبة 66% لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

من جهة أخرى وجدوا أن الأكل المقيّد بالوقت لم يقلل من خطر الوفاة الإجمالي لأي سبب.

فيما ارتبطت مدة تناول الطعام لأكثر من 16 ساعة يوميًا بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان بين الأشخاص المصابين بالسرطان.

وقال أستاذ الطب في جامعة رينبورج فاركوهار بجامعة ستانفورد في ستانفورد كريستوفر د. جاردنر، دكتوراه، FAHA أن الدراسة بشكل عام تشير إلى أن تناول الطعام المقيد بالوقت قد يكون له فوائد قصيرة المدى ولكن آثار ضارة طويلة عندما يتم تقديم الدراسة بأكملها، وسيكون من المثير للاهتمام والمفيد معرفة المزيد عن تفاصيل التحليل.

التعميم مرفوض

ذكر الطبيب المبتعث من كلية الطب بجامعة الطائف في مجال أبحاث الغدد الصماء والسمنة الدكتور محمد ابراهيم العتيبي، أن هذه الدراسة لا يمكن تعميمها والقول بأن الصيام المتقطع يؤدي إلى ارتفاع احتمال الوفاة بدون وجود دراسات أخرى على أطياف أخرى من الناس وفي مجتمعات مختلفة.

على سبيل المثال: الصيام في رمضان (والذي يعتبر أحد أنواع الصيام المتقطع) ومايصاحبه من روحانية وأنشطة حركية واجتماعات عائلية يختلف تمامًا عن الصيام في مجتمعات أخرى يقل فيها التفاعل الاجتماعي ويكثر فيها تناول الوجبات الغير صحية والكحول وغيرها.

وعلق العتيبي على هذه الدراسة من ناحية أكاديمية قائلا:

على الرغم اشتمال الدراسة على عدد كبير من المشاركين إلا أنها اعتمدت على ذاكرة ومصداقية المشاركين في تعبئة الاستبيانات وهذا مما يقلل من قوة الدراسة.

فقد ذكر الفريق أنهم قاموا بجمع بيانات العادات الغذائية من خلال استبيانين في بدايتها وقاموا بعد ذلك بجمع البيانات المتعلقة بمعدلات الوفاة على مدى سنوات.

هنا نتساءل عن احتمال أن يتغير روتين بعض المشاركين خلال تلك السنوات مما يؤثر سلبًا على دقة النتائج. لذلك فإن البيانات المتعلقة بالنظام الغذائي في بداية الدراسة غير كافية.

ولم تشتمل الدراسة أيضاً على معلومات كافية عن العوامل الأخرى التي قد تزيد من احتمالات الوفاة، على سبيل المثال وجود أمراض مزمنة أخرى قد يكون لها تأثير مهم.

ختم العتيبي، لعل خلاصة القول هي أننا لا نزال نعتقد بأهمية الصيام المتقطع بناءً على الكم الكبير من الأبحاث السابقة في ذلك ولكن يجب أن لا نغفل عن العادات الصحية الأخرى.

كما علينا جميعًا أن نشجع البحث العلمي في هذا المجال حيث أننا نحن (كمجتمع إسلامي) أكثر من يتبع نظام الصيام المتقطع خصوصًا في رمضان.