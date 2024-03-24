المالية توجه الوزارات بإنشاء إدارة للتكاليف لديها

كشفت وثيقة صادرة من وزارة المالية توجيه الوزارات بضرورة إنشاء إدارة للتكاليف بكل وزارة أو جهة مستقلة، تختص بحساب تكلفة كل نشاط أو وظيفة أو خدمة أو أى منتج من المنتجات، مع تصنيف هذه التكلفة على أساس التصنيف الاقتصادى للموازنة، والتقسيم النمطى للهيئات الاقتصادية.

يأتى ذلك فى إطار تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجياً مع موازنة الأبواب والبنود على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام القانون، وذلك خلال فترة زمنية تدريجية.

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وأوضحت الوثيقة جواز الاستعانة بالمراكز المتخصصة فى حساب التكاليف المعيارية، وتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وتحديد مؤشرات الأداء لكل نشاط من الأنشطة بالتنسيق مع وحدة خطة البرامج بالوزارة المختصة بشئون التخطيط، ووحدة موازنة البرامج بالوزارة.

كما أفادت بضرورة إنشاء وحدة لموازنة البرامج والأداء فى كل وزارة أو جهة مستقلة تختص بإعداد خريطة متكاملة للبرامج الرئيسية والفرعية المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لتنفيذ البرامج والخطط الموضوعة، وتقديم تقرير بشأنها للعرض على السلطة المختصة، مع تحديد مدير للبرنامج، وتحديد مسئولياته واختصاصاته.

وشددت على ضرورة التزام كل جهة إدارية بإعداد تقرير أداء ربع سنوى عن نتائج أعمالها، ومؤشرات التنفيذ لبرامجها، يقدم لوحدة البرامج والأداء بالوزارة المختصة، بالإضافة إلى تطبيق النظام المحاسبى لديها، مع الالتزام بنظام القيد فى الدفاتر.

وتتمثل مراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء فى تحديد الأهداف الاستراتيجية للجهة الإدارية، وتحديد البرامج الرئيسية والفرعية على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة، وتحديد مؤشرات الأداء للبرامج الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تحديد التكلفة المعيارية لوحدات الأداء للبرامج الرئيسية والفرعية.

كما وجهت الوثيقة بالتسعير السليم والعادل للسلع والخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، والعمل على تحسين منظومة إدارة المخاطر المالية فى المدى المتوسط فى إطار تطبيق السياسة المالية العامة.

وأشارت إلى وضع استراتيجية خاصة بالدين، بهدف خفضه إلى المستويات المستهدفة، وإطالة عمره، وتنوع مصادر تمويله، بالإضافة إلى استراتيجية للإيرادات تقوم على أساس توسيع القاعدة الضريبية وإدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين المناخ وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكرت الوثيقة، أنه يتم متابعة تنفيذ السياسة المالية العامة للدولة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية من الشفافية، والإفصاح، والمسائلة، بالإضافة إلى إصدار ونشر التقارير الدورية، وإعداد ونشر موازنة المواطن بشكل دورى، وتطبيق موازنة البرامج والآداء وفق القواعد والنظم المقررة.