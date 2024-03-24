أديس تتلقى خطاب نوايا لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة أديس القابضة، عن تلقيها خطاب نوايا لعقد تشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند، مع شركة بي تي تي إي بي المحدودة لتطوير الطاقة بقيمة 354 مليون ريال، بما في ذلك رسوم بدء الأعمال.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الترسية تمت بتاريخ 22 مارس 2024، مبينة ان مدة العقد 18 شهرا إلزامية مع خيار التمديد تسعة أشهر إضافية لمنصة حفر بحرية مرفوعة.
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وبينت أن هذا الخطاب يتضمن دخول الشركة إلى تاسع سوق عالمي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز تواجدها في أسواق جنوب شرق آسيا.
وذكرت أنه بهذا يرتفع عدد منصاتها البحرية المرفوعة في المنطقة إلى خمس منصات، متوقعة أن تبدأ أعمال المشروع في النصف الثاني من عام 2024، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108014481
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