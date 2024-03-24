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أديس تتلقى خطاب نوايا لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند

3/24/2024 4:18:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة أديس القابضة، عن تلقيها خطاب نوايا لعقد تشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند، مع شركة بي تي تي إي بي المحدودة لتطوير الطاقة بقيمة 354 مليون ريال، بما في ذلك رسوم بدء الأعمال.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الترسية تمت بتاريخ 22 مارس 2024، مبينة ان مدة العقد 18 شهرا إلزامية مع خيار التمديد تسعة أشهر إضافية لمنصة حفر بحرية مرفوعة.

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وبينت أن هذا الخطاب يتضمن دخول الشركة إلى تاسع سوق عالمي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز تواجدها في أسواق جنوب شرق آسيا.

وذكرت أنه بهذا يرتفع عدد منصاتها البحرية المرفوعة في المنطقة إلى خمس منصات، متوقعة أن تبدأ أعمال المشروع في النصف الثاني من عام 2024، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.

المصدر:

MENAFN24032024000202011048ID1108014481

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