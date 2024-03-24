Sunday, 24 March 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون يهاجمون ناقلة نفط مملوكة للصين في البحر الأحمر

3/24/2024 4:18:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيين المتمركزين في اليمن أطلقوا، أمس السبت، صاروخاً على ناقلة نفط مملوكة للصين تدعى“إم/في هوانج بو”.

وذكرت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X -“تويتر” سابقاً- أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أطلقت في البداية أربعة صواريخ باتجاه ناقلة النفط، مضيفةً أنهم أطلقوا بعد ذلك صاروخاً خامساً صوب السفينة التي أصدرت نداء استغاثة، لكنها لم تطلب المساعدة.

موضوعات متعلقة واردات الصين من الفحم ترتفع 23% بأول شهرين من 2024 “السيادي البحريني” يستحوذ على“McLaren” للسيارات بورصة بكين تصدر سندات خزانة بنحو 94.8 مليار دولار في شهرين

تعرضت السفينة لأضرار طفيفة وتم إخماد الحريق الذي كان على متنها في غضون 30 دقيقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، اشتبكت الولايات المتحدة مع ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين جنوب البحر الأحمر، وتحطم خمس منها في البحر، فيما عادت واحدة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

يأتي الهجوم على“هوانج بو” رغم تعهد الحوثيين في وقت سابق بعدم مهاجمة السفن الصينية.

المصدر:

MENAFN24032024000202011048ID1108014480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث