الحوثيون يهاجمون ناقلة نفط مملوكة للصين في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيين المتمركزين في اليمن أطلقوا، أمس السبت، صاروخاً على ناقلة نفط مملوكة للصين تدعى“إم/في هوانج بو”.
وذكرت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X -“تويتر” سابقاً- أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أطلقت في البداية أربعة صواريخ باتجاه ناقلة النفط، مضيفةً أنهم أطلقوا بعد ذلك صاروخاً خامساً صوب السفينة التي أصدرت نداء استغاثة، لكنها لم تطلب المساعدة.
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تعرضت السفينة لأضرار طفيفة وتم إخماد الحريق الذي كان على متنها في غضون 30 دقيقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وفي وقت لاحق، اشتبكت الولايات المتحدة مع ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين جنوب البحر الأحمر، وتحطم خمس منها في البحر، فيما عادت واحدة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
يأتي الهجوم على“هوانج بو” رغم تعهد الحوثيين في وقت سابق بعدم مهاجمة السفن الصينية.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108014480
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