الحوثيون يهاجمون ناقلة نفط مملوكة للصين في البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيين المتمركزين في اليمن أطلقوا، أمس السبت، صاروخاً على ناقلة نفط مملوكة للصين تدعى“إم/في هوانج بو”.

وذكرت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X -“تويتر” سابقاً- أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أطلقت في البداية أربعة صواريخ باتجاه ناقلة النفط، مضيفةً أنهم أطلقوا بعد ذلك صاروخاً خامساً صوب السفينة التي أصدرت نداء استغاثة، لكنها لم تطلب المساعدة.

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تعرضت السفينة لأضرار طفيفة وتم إخماد الحريق الذي كان على متنها في غضون 30 دقيقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، اشتبكت الولايات المتحدة مع ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين جنوب البحر الأحمر، وتحطم خمس منها في البحر، فيما عادت واحدة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

يأتي الهجوم على“هوانج بو” رغم تعهد الحوثيين في وقت سابق بعدم مهاجمة السفن الصينية.

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