11 مليار دولار ترسم خارطة مراكز البيانات والخدمات السحابية في السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) عام 2006، أطلق عالم الرياضيات البريطاني كليف هامبي مقولته الشهيرة:“البيانات هي النفط الجديد، وهي ما ستدفع الاقتصاد قدماً خلال العقود المقبلة”، يبدو أن السعودية، التي تتصدر تاريخياً صناعة النفط، تتطلّع إلى المستقبل وِفق هذه المقولة، ما يفسر الإصرار على تطوير صناعة البيانات والخدمات السحابية، بحيث تصبح مساهماً رئيسياً في رؤية تنويع الاقتصاد، ولتضع بصمتها على خريطة القطاع في المنطقة.

حتى تصبح البيانات مفيدة تجارياً واقتصادياً، فإنها تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات، وهو ما ينعكس على أرض المملكة من خلال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، وإطلاق الخدمات السحابية، وتبني كبرى الشركات لهذه الخدمات، وصولاً إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

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هذا التوجّه ظهر جلياً في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت العديد من الشركات، وفي مقدمها“أمازون” و”داتا فولت”، خلال مؤتمر“ليب 24” هذا الشهر في الرياض، عن استثمارات تفوق 11 مليارات دولار، لبناء مراكز بيانات ضخمة داخل المملكة، من ضمنها 10 مليارات حصة الشركتين العملاقتين لوحدهما.

هذه الاستثمارات تطرح تساؤلاً حول الدوافع التي تقف خلف ضخ هذه الشركات الأموال في السعودية التي تعتبر سوقاً ناشئة في هذا المجال.

الدافع الأبرز للاستثمار بهذه المراكز يتمثل بمصادر الطلب المتنوعة في أكبر اقتصاد بالمنطقة، وفقاً للشريك المتخصص بالتحول السحابي في شركة الاستشارات“بي دبليو سي” (PWC) مينا غبور.

وأشار في مقابلة مع“الشرق”، إلى أن أحد محرّكات الطلب الرئيسية“يتمثل بالمنشآت والمشاريع الحكومية الجديدة في المملكة، على غرار“نيوم” المدينة المستقبلية الذي يتمّ تأسيسها بشكل كلّي في السحابة”.

غبور أوضح أن مثل هذه المدن الجديدة لن تتبع الطريقة التقليدية في التعامل مع البيانات، حيث تفضل بناء منشآت استضافة البيانات الخاصة بها، بالإضافة إلى توجهها منذ اللحظة الأولى إلى تبني الحلول الأكثر تطوراً وأمناً.

“نيوم” ليست مثالاً وحيداً، فشركة النفط العملاقة“أرامكو” استثمرت الكثير من الأموال لتعزيز التحول الرقمي والخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأحدث خطواتها نحو هذا التحول، الكشف خلال“ليب 24” عن نموذج لغوي ضخم خاص بها (على غرار Chatgpt)، تمّ تدريبه على بيانات الشركة بحيث يساعد الموظفين على أداء المهام اليومية والحصول على المعلومات من“السحابة” الخاصة بالشركة.

إضافةً إلى المشاريع الجديدة، فإن أحد محركات الطلب يتمثل بتوجه العديد من مؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى تبنّي الخدمات السحابية، لاسيما أن“البنية التحتية الرقمية للكثير من هذه المؤسسات تعاني التقادم، ويعمل بعضها على برامج يعود عمرها إلى 20 أو 30 سنة”، وفق غبور.

ويدعم تسريع هذا التحوّل ارتفاع التكاليف الناتجة عن تقادم البنية التحتية، فكلفة النموذج القديم لاستضافة البيانات والمحافظة عليها وصيانتها، أعلى من نظيره القائم على الخدمات السحابية، ذات المرونة والقدرة على التحكم بالكلفة.

هذا الطلب المتنامي أغرى حتى شركات تعمل تاريخياً بمجال العقارات لدخول هذه السوق، على غرار شركة“داماك” الإماراتية التي خصصت 600 مليون دولار للاستثمار بتطوير مراكز بيانات في السعودية.

لكنه في الوقت عينه، أدّى إلى زيادة المتطلبات الحكومية المتعلقة بأمن البيانات، التي تلزم الشركات باستضافة مراكز هذه البيانات والخوادم على أرض المملكة والتعامل مع المعلومات الناتجة وفق قوانينها، وفرض معايير مشدّدة للتعامل مع هذه البيانات لناحية تصنيفها بين ما هو عام وما هو سري وما هو سري للغاية.

القطاع الخاص بدوره يشكّل محرّكاً رئيسياً لزيادة حجم الطلب، فوفقاً لدراسة أعدتها“بي دبليو سي”، فإن 60% إلى 70% من المؤسسات التي شملتها الدراسة، أطلقت بالفعل رحلة التحول السحابي أو تخطط لاختبارها قريباً.

نتائج الدراسة مثّلت دليلاً إضافياً على الإقبال على الخدمات السحابية من قٍبل القطاع الخاص، إذ سبقها مسح نفذته الهيئة العامة للإحصاء لأول مرة في 2023، بيّن زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، ليصل عام 2022 إلى 14%. كما بلغت نسبة المنشآت التي قامت بشراء خدمات الحوسبة السحابية 48% من إجمالي المؤسسات العاملة في السعودية.

لا تقف الخدمات السحابية ومعالجة البيانات عند حدود سوقها الرقمية فحسب، بل تمتد إلى العديد من القطاعات.

ويقدّر غبور أن“استثمارات الشركات في المملكة بهذا المجال ستتجاوز 10 مليارات دولار بحلول 2030، لكنها ستولّد استثمارات بمضاعف 1.5 مرّة في قطاعاتٍ مرتبطة”، ما يرجّح وصول قيمة سوق الخدمات السحابية في السعودية بنهاية العقد إلى نحو 25 مليار دولار.

هذا النمو المرتقب، دفع الشركات العالمية إلى القدوم للمملكة والاستثمار في مثل هذه القطاعات المرتبطة، ومن ضمنها عملاقة الاتصالات الصينية“هواوي”، التي أفصح رئيسها التنفيذي في السعودية إريك يانغ، بمقابلة سابقة مع“الشرق”، أن شركته التي بدأت رحلة الاستثمار في البلاد منذ عقدين؛“باتت تقدّم حزمة كاملة من الحلول الرقمية والمعدات المواكبة لعالم الخدمات السحابية”.

وأكّد رئيس الشركة، التي تخطط لاستثمار 400 مليون دولار في السعودية، أن التكنولوجيا والبيانات ستكون أساساً لاقتصاد المملكة في المستقبل، مبرزاً أهمية الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحليلية في هذه المسيرة.

من جهته، ينوّه أيمن البطاوي، من شركة“بيكسبرت” البريطانية للخدمات السحابية، بوجود إقبال ملحوظ من القطاع الخاص السعودي على الخدمات السحابية والبيانات.

وأضاف في تصريح لـ”الشرق” أن الشركة اتخذت في الرياض مقراً إقليمياً“نظراً لانفتاح السوق بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما سبب فورة في الطلب على الخدمات السحابية، التي تتميز بأنها متنوعة وتخدم مختلف القطاعات”.