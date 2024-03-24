انتعاش السندات الخضراء في الأسواق الناشئة يخبو وسط قيود أوروبية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت إصدارات الديون المستخدمة لتمويل الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة، إذ يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد ما يمكن اعتبارها سندات خضراء.

وتراجع إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة 23% منذ مطلع 2024، على أساس سنوي، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرج” حول الإصدارات المبيعة دولياً والمقومة باليورو والدولار، ويأتي ذلك رغم الطفرة في إجمالي مبيعات الدول النامية من أدوات الدين.

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يسلط هذا التباطؤ الضوء على التباين بين المقترضين في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي الذي يركز بشكل متزايد على المناخ، ويعمل الاتحاد على تشديد معايير إصدار السندات الخضراء بعد اتفاق العام الماضي بشأن الشفافية واستخدام عائداتها.

ويضغط الوضع الحالي على الدول النامية التي تتوق إلى الاستفادة من أموال المستثمرين الأثرياء المحبين للبيئة في أوروبا، ولكنها تواجه ضغوطاً متزايدة تشمل بيئة ارتفاع أسعار عالمياً خلال فترة طويلة، كما يثير تراجع إصدار أدوات الدين تساؤلات حول حجم التمويه الأخضر، أو تضليل المستثمرين بشأن الفوائد البيئية لتمويلهم.

وقالت جوليا بيليجريني، كبيرة مديري الاستثمار لتطوير الديون لدى“أليانز جلوبال إنفستورز” في لندن إن“القواعد الجديدة تساعد على تنظيم المجال (إصدار السندات الخضراء) وتجنب مخاطر التمويه الأخضر، ولكن وفق وجهة نظر أوروبية للغاية، مما يجعل من الصعب على جهات الإصدار في الأسواق الناشئة التكيف معها”، وعلى الرغم من كونها بناءة فإن اللوائح“تثير بعض المتاعب وتعقد الوضع لجهات الإصدار الجديدة”.

لكي يتم تصنيف الديون على أنها سندات خضراء، بموجب معايير الاتحاد الأوروبي المنشورة في 30 نوفمبر، يجب على المصدرين نشر معلومات أساسية قبل البيع توضح بالتفصيل كيفية استخدام العائدات لأهداف بيئية محددة إلى جانب إصدار تقارير بشأن تخصيص المبالغ السنوية حتى يتم إنفاقها.

يجب على المراجعين الخارجيين أيضاً تقديم عمليات تدقيق قبل الإصدار وبعده بالإضافة إلى إبداء الرأي بشأن الامتثال، في حين أن هذه القواعد لن تدخل حيز التنفيذ حتى أواخر عام 2024، فإن المستثمرين الأوروبيين يفضلون السندات التي تفي بالفعل ببعض المعايير الإضافية.

وباعت الجهات المصدرة في الأسواق الناشئة ما قيمته 282 مليار دولار من السندات الخضراء خلال العقد الماضي، بما في ذلك رقم قياسي نحو 58 مليار دولار في عام 2023.

رغم انخفاض الإصدارات، فإن أداء السندات الخضراء لم يخيب آمال المستثمرين في الأسواق الناشئة. خسرت استراتيجيات الاستثمارات التي تراعي معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بعض المكاسب الوفيرة المحتملة من رفع التقييمات، عقب فرض عقوبات على روسيا، القوة العالمية في مجال الطاقة، بسبب غزو أوكرانيا.

خسرت السندات الخضراء في الأسواق الناشئة 4.6% منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل عامين، مقارنة بعائد سلبي قدره 0.5% على إجمالي ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار.

وقال فيليب فيلدنج، الرئيس المشارك لقسم الأسواق الناشئة لدى“ماكاي شيلدز”، وهي شركة استثمار في أدوات الدخل الثابت تدير استثمارات بقيمة 139 مليار دولار، إن فكرة المشاركة في صفقة استثمارية لمجرد تصنيفها على أنها مفيدة للبيئة (خضراء) صارت أقل انتشاراً مما كانت عليه في السنوات السابقة.

أضاف فيلدنج:“الدول التي لديها تقييمات منخفضة في الاستثمارات التي تراعي معايير البيئة والمجتمع والحوكمة كانت أفضل أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، وغالباً ما يستبعدها أغلب المستثمرين الذين يركزون على السندات الخضراء، ولذلك ينخفض الطلب”.

مع ذلك، قد تنتعش مبيعات السندات الخضراء عندما يصبح المقترضون أكثر دراية بالتصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، وفق بيليجريني من“أليانز”.

لكن بيتر فارجا، أحد كبار مديري المحافظ لدى“إرستي آسيت مانجمنت” يرى أن“الطلب لا يزال قوياً للغاية من جانب المستثمرين الأوروبيين”، في إشارة إلى الطلب على السندات الخضراء بقيمة 1.5 مليار دولار التي أصدرتها“رايزن”، وهي شركة برازيلية منتجة للإيثانول والسكر.

وقال إن“الأسواق الناشئة تشهد انخفاضاً في إصدار السندات الخضراء، مما يولد طلباً قوياً عليها”.

يغذي القلق بشأن كيفية استخدام عائدات السندات الخضراء إصدارات الديون البديلة، مثل السندات المرتبطة بالاستدامة أو السندات الاجتماعية.

على عكس السندات الخضراء المستخدمة فقط لتمويل المشاريع البيئية، تسمح السندات المرتبطة بالاستدامة للمصدرين باستخدام العائدات كيفما يختارون ولكن تربط السداد بتحقيق أهداف محددة للاستدامة.

في هذا الشأن تقول ترانج نجوين، الرئيسة العالمية لاستراتيجية الائتمان بالأسواق الناشئة لدى“بي إن بي باريبا”، أكبر مدير لإصدارات السندات الأخلاقية:“لقد شهدنا نوعاً من التحول عن الاستثمارات التي تراعي معايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو الاستدامة والسندات الاجتماعية، وسط تزايد تشكك المستثمرين في المسؤولية؛ والتأكد من أن العوائد تُستخدم لأغراض الاستدامة”.

أظهرت بيانات“بي إن بي باريبا” أن قيمة ما تم بيعه من سندات الاستدامة المصدرة منذ مطلع 2024 بلغت 11.3 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار قبل عام.

وزادت مبيعات السندات الاجتماعية إلى 4.8 مليار دولار من 2.8 مليار دولار، حتى مع تراجع إصدار السندات الخضراء.

ويرى باتريك أوكونيل، محلل الائتمان لدى”اليانس بيرنشتاين” في نيويورك، أنه يجب على المستثمرين أن يبحثوا بعناية في نشرات الإصدار لتحديد، على سبيل المثال، ما إذا كانت عائدات السندات المخصصة لإدماج المجتمعات الريفية لن ينتهي بها المطاف إلى رصف الطرق بالأسفلت كثيف الكربون.“الأمر متروك للمستثمرين للقيام بواجبهم”.