ظروف قسرية توقف عمل مشروع لـأكوا باور في المغرب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أكوا باور” السعودية عن حدوث تسريب في خزان الأملاح المنصهرة بمشروع“نور 3” للطاقة الشمسية التابع لها في المغرب، مما اضطرها إلى وقف عمليات التشغيل بشكل قسري في المشروع.

وأضافت الشركة في إفصاح على سوق الأوراق المالية السعودية، أن التقديرات الأولية تفيد بخسارة المشروع لإيرادات بقيمة 47 مليون دولار. وتبلغ حصة“أكوا باور” في المشروع نحو 75%.

موضوعاتواردات الصين من الفحم ترتفع 23% بأول شهرين من 2024 “السيادي البحريني” يستحوذ على“McLaren” للسيارات بورصة بكين تصدر سندات خزانة بنحو 94.8 مليار دولار في شهرين

ولفتت إلى أنها تعتزم إصلاح الخزان بالإضافة لاحتماليه بناء خزان جديد، ومن المتوقع أن يستمر وقف العمل في المشروع حتى نوفمبر المقبل.

المصدر: