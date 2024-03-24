ظروف قسرية توقف عمل مشروع لـأكوا باور في المغرب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أكوا باور” السعودية عن حدوث تسريب في خزان الأملاح المنصهرة بمشروع“نور 3” للطاقة الشمسية التابع لها في المغرب، مما اضطرها إلى وقف عمليات التشغيل بشكل قسري في المشروع.
وأضافت الشركة في إفصاح على سوق الأوراق المالية السعودية، أن التقديرات الأولية تفيد بخسارة المشروع لإيرادات بقيمة 47 مليون دولار. وتبلغ حصة“أكوا باور” في المشروع نحو 75%.
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ولفتت إلى أنها تعتزم إصلاح الخزان بالإضافة لاحتماليه بناء خزان جديد، ومن المتوقع أن يستمر وقف العمل في المشروع حتى نوفمبر المقبل.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108014477
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