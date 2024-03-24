الأرباح الفصلية لـكاتريون السعودية تتراجع 35% إلى 69.5 مليون ريال

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع صافي أرباح شركة كاتريون للتموين القابضة السعودية، بنسبة 35.15% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 69.46 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 107.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وخلال العام 2023، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 9.94% إلى نحو 282.66 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 257.1 مليون ريال في 2022.

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وحققت الشركة زيادة ملحوظة في الإيرادات من 1.818 مليار ريال إلى 2.13 مليار ريال في عام 2023م مقارنة بعام 2022م. وتعكس هذه الزيادة في الإيرادات معدل نمو سنوي بنسبة 17.4%.

ويعود سبب هذه الزيادة في المبيعات إلى قطاع تموين الطائرات بالإضافة إلى خدمات التموين غير الجوية، وخدمات الإعاشة للمواقع النائية وعملاء الرعاية الصحية.

وقالت“كاتريون” في بيان على“تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن سبب الزيادة في الأرباح والإيرادات السنوية يعود إلى التوسع في المبيعات الناتجة عن زيادة العمليات التجارية للطيران وغير الطيران.

بلغ إجمالي الربح 566 مليون ريال لعام 2023م مقارنة بـ 516.3 مليون ريال للعام السابق، ممثلًا زيادة بنسبة 9.6%.

بلغت الأرباح التشغيلية 304.4 مليون ريال في عام 2023م، مقارنة بـ 284.0 مليون ريال للعام السابق، ممثلًا زيادة بنسبة 7.2%.

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