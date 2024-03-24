الأرباح الفصلية لـكاتريون السعودية تتراجع 35% إلى 69.5 مليون ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع صافي أرباح شركة كاتريون للتموين القابضة السعودية، بنسبة 35.15% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 69.46 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 107.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وخلال العام 2023، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 9.94% إلى نحو 282.66 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 257.1 مليون ريال في 2022.
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وحققت الشركة زيادة ملحوظة في الإيرادات من 1.818 مليار ريال إلى 2.13 مليار ريال في عام 2023م مقارنة بعام 2022م. وتعكس هذه الزيادة في الإيرادات معدل نمو سنوي بنسبة 17.4%.
ويعود سبب هذه الزيادة في المبيعات إلى قطاع تموين الطائرات بالإضافة إلى خدمات التموين غير الجوية، وخدمات الإعاشة للمواقع النائية وعملاء الرعاية الصحية.
وقالت“كاتريون” في بيان على“تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن سبب الزيادة في الأرباح والإيرادات السنوية يعود إلى التوسع في المبيعات الناتجة عن زيادة العمليات التجارية للطيران وغير الطيران.
بلغ إجمالي الربح 566 مليون ريال لعام 2023م مقارنة بـ 516.3 مليون ريال للعام السابق، ممثلًا زيادة بنسبة 9.6%.
بلغت الأرباح التشغيلية 304.4 مليون ريال في عام 2023م، مقارنة بـ 284.0 مليون ريال للعام السابق، ممثلًا زيادة بنسبة 7.2%.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108014476
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