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الأهلى ومصر للصرافة تجذبان نقدًا أجنبيًا يعادل 5.4 مليار جنيه منذ التعويم

3/24/2024 4:18:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقطبت شركة الأهلي للصرافة، ومصر للصرافة، نقدا أجنبيا بقيمة تعادل 5.4 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس.

من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس الأهلي للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 3.1 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة 180 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية لدى“مصر للصرافة” أمس اكتمال رحلة اندماج بنك ABC مصر مع بنك بلوم مصر بنجاح 6.7 مليار جنيه تسهيلات من“رواد النيل” لأكثر من 9 آلاف مشروع

وأوضح أن حصيلة تنازلات أمس فقط بلغت 148 مليون جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان عن تنازل الدولار.

في السياق ذاته، كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، تجاوزت 2.3 مليار جنيه بنهاية عمل يوم أمس.

وأوضح فوزي، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64%.

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