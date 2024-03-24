الأهلى ومصر للصرافة تجذبان نقدًا أجنبيًا يعادل 5.4 مليار جنيه منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت شركة الأهلي للصرافة، ومصر للصرافة، نقدا أجنبيا بقيمة تعادل 5.4 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس.
من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس الأهلي للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 3.1 مليار جنيه.
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180 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية لدى“مصر للصرافة” أمس اكتمال رحلة اندماج بنك ABC مصر مع بنك بلوم مصر بنجاح 6.7 مليار جنيه تسهيلات من“رواد النيل” لأكثر من 9 آلاف مشروع
وأوضح أن حصيلة تنازلات أمس فقط بلغت 148 مليون جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان عن تنازل الدولار.
في السياق ذاته، كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، تجاوزت 2.3 مليار جنيه بنهاية عمل يوم أمس.
وأوضح فوزي، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64%.
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