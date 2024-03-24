سلطات الطيران الأمريكية تدرس منع يونايتد إيرلاينز من إضافة مسارات

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس سلطات الطيران الأمريكية اتخاذ إجراءات جذرية للحد من التوسع في شركة يونايتد إيرلاينز هولدنجز، بما في ذلك منع الناقل من إضافة مسارات جديدة، في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران.

وناقشت إدارة الطيران الفيدرالية الإجراءات المؤقتة التي قد تتخذها مع قيادة شركة الطيران في الأيام الأخيرة، وفقاً لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، واطلعت عليه“العربية Business”.

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وقال مصدران، إن إدارة الطيران الفيدرالية تعلق بالفعل قدرة يونايتد على الموافقة على الطيارين وترقيتهم للطيران بنماذج مختلفة من الطائرات.

ستؤدي الحملة المقترحة إلى إيقاف النمو بشكل فعال لفترة غير محددة في واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية، ما يؤكد التدقيق المتزايد على سلامة الطيران التجاري في أعقاب الكارثة الوشيكة التي وقعت في وقت سابق من هذا العام لطائرة من تصنيع لشركة بوينج.

ومنذ حادثة يناير، التي انفجرت فيها لوحة في الجو من طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا، عانت يونايتد إيرلاينز من العديد من الحوادث المؤسفة التي احتلت العناوين الرئيسية.

ويعكس التركيز المتجدد الضغوط على السفر الجوي التجاري بعد سنوات من النمو السريع الذي خرج من أعماق الوباء.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، إنها تراقب بشكل روتيني جميع جوانب عمليات شركة الطيران، لكنها لم تحدد الإجراءات التي هي قيد النظر فيما يتعلق بشركة يونايتد إيرلاينز.

وتخطط الوكالة بالفعل لزيادة الإشراف على شركة يونايتد في الأسابيع المقبلة لمراجعة العمليات والأدلة والمرافق، حسبما أبلغت الشركة الموظفين في مذكرة.

وقالت ساشا جونسون، نائب رئيس شركة يونايتد لسلامة الشركات، في الرسالة إن المنظمين والشركة متفقون على أنها بحاجة“لضمان أنها تبذل كل ما في وسعها لتعزيز وتحفيز الامتثال للسلامة”.

وقالت جونسون أيضاً إن إدارة الطيران الفيدرالية تخطط“لإيقاف مجموعة متنوعة من أنشطة إصدار الشهادات مؤقتاً لفترة من الوقت”، دون تحديد أي منها.

ومن بين الحوادث التي وقعت هذا الشهر فقط، لطائرات شركة يونايتد إيرلاينز؛ خروج طائرة في هيوستن عن الممر إلى منطقة عشبية، بينما فقدت طائرة أخرى إطاراً بعد وقت قصير من مغادرتها سان فرانسيسكو.

واضطرت رحلة جوية من هيوستن إلى فلوريدا إلى الهبوط اضطراريا بعد أن بدأ أحد محركاتها في الاشتعال. وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية عن إجراء تحقيقات في تلك الحوادث وغيرها.

وعد الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد سكوت كيربي، هذا الأسبوع، العملاء بأن الشركة ستراجع الحوادث وتدريب موظفيها.