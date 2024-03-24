سلطات الطيران الأمريكية تدرس منع يونايتد إيرلاينز من إضافة مسارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس سلطات الطيران الأمريكية اتخاذ إجراءات جذرية للحد من التوسع في شركة يونايتد إيرلاينز هولدنجز، بما في ذلك منع الناقل من إضافة مسارات جديدة، في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران.
وناقشت إدارة الطيران الفيدرالية الإجراءات المؤقتة التي قد تتخذها مع قيادة شركة الطيران في الأيام الأخيرة، وفقاً لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، واطلعت عليه“العربية Business”.
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وقال مصدران، إن إدارة الطيران الفيدرالية تعلق بالفعل قدرة يونايتد على الموافقة على الطيارين وترقيتهم للطيران بنماذج مختلفة من الطائرات.
ستؤدي الحملة المقترحة إلى إيقاف النمو بشكل فعال لفترة غير محددة في واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية، ما يؤكد التدقيق المتزايد على سلامة الطيران التجاري في أعقاب الكارثة الوشيكة التي وقعت في وقت سابق من هذا العام لطائرة من تصنيع لشركة بوينج.
ومنذ حادثة يناير، التي انفجرت فيها لوحة في الجو من طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا، عانت يونايتد إيرلاينز من العديد من الحوادث المؤسفة التي احتلت العناوين الرئيسية.
ويعكس التركيز المتجدد الضغوط على السفر الجوي التجاري بعد سنوات من النمو السريع الذي خرج من أعماق الوباء.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، إنها تراقب بشكل روتيني جميع جوانب عمليات شركة الطيران، لكنها لم تحدد الإجراءات التي هي قيد النظر فيما يتعلق بشركة يونايتد إيرلاينز.
وتخطط الوكالة بالفعل لزيادة الإشراف على شركة يونايتد في الأسابيع المقبلة لمراجعة العمليات والأدلة والمرافق، حسبما أبلغت الشركة الموظفين في مذكرة.
وقالت ساشا جونسون، نائب رئيس شركة يونايتد لسلامة الشركات، في الرسالة إن المنظمين والشركة متفقون على أنها بحاجة“لضمان أنها تبذل كل ما في وسعها لتعزيز وتحفيز الامتثال للسلامة”.
وقالت جونسون أيضاً إن إدارة الطيران الفيدرالية تخطط“لإيقاف مجموعة متنوعة من أنشطة إصدار الشهادات مؤقتاً لفترة من الوقت”، دون تحديد أي منها.
ومن بين الحوادث التي وقعت هذا الشهر فقط، لطائرات شركة يونايتد إيرلاينز؛ خروج طائرة في هيوستن عن الممر إلى منطقة عشبية، بينما فقدت طائرة أخرى إطاراً بعد وقت قصير من مغادرتها سان فرانسيسكو.
واضطرت رحلة جوية من هيوستن إلى فلوريدا إلى الهبوط اضطراريا بعد أن بدأ أحد محركاتها في الاشتعال. وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية عن إجراء تحقيقات في تلك الحوادث وغيرها.
وعد الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد سكوت كيربي، هذا الأسبوع، العملاء بأن الشركة ستراجع الحوادث وتدريب موظفيها.
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