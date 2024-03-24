بورصة بكين تصدر سندات خزانة بنحو 94.8 مليار دولار في شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت بورصة بكين، سندات خزانة بقيمة 673 مليار يوان (94.78 مليار دولار) خلال أول شهرين من العام الجاري، بالإضافة إلى سندات للحكومات المحلية بقيمة نحو 50 مليار يوان.

وأوضحت البورصة، اليوم الأحد، أنه في شهر فبراير وحده أصدرت سندات خزانة بقيمة 312 مليار يوان وسندات للحكومات المحلية بقيمة نحو 16.1 مليار يوان.

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وأضافت أن قيمة تداول الأسهم في بورصة بكين بلغت 145.86 مليار يوان، مشيرة إلى أنه وحتى 21 مارس الجاري، كان هناك 245 شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 374 مليار يوان.

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