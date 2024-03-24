بورصة بكين تصدر سندات خزانة بنحو 94.8 مليار دولار في شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت بورصة بكين، سندات خزانة بقيمة 673 مليار يوان (94.78 مليار دولار) خلال أول شهرين من العام الجاري، بالإضافة إلى سندات للحكومات المحلية بقيمة نحو 50 مليار يوان.
وأوضحت البورصة، اليوم الأحد، أنه في شهر فبراير وحده أصدرت سندات خزانة بقيمة 312 مليار يوان وسندات للحكومات المحلية بقيمة نحو 16.1 مليار يوان.
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وأضافت أن قيمة تداول الأسهم في بورصة بكين بلغت 145.86 مليار يوان، مشيرة إلى أنه وحتى 21 مارس الجاري، كان هناك 245 شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 374 مليار يوان.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108014473
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