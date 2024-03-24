السيادي البحريني يستحوذ على Mclaren للسيارات

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذ الصندوق السيادي البحريني“ممتلكات”، على كامل الحصص في مجموعة“McLaren” المصنعة للسيارات الفاخرة، بعد أن قامت الأخيرة بتحويل أسهمها الممتازة إلى أسهم عادية.

وكان صندوق السيادي البحريني يستحوذ على 60% من المجموعة البريطانية.

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وفي وقت سابق من عام 2023، اشترى“ممتلكات” حصص مساهمي الأقلية السابقين بما في ذلك شركة الاستثمار الأمريكية“Ares Management” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

و”ممتلكات” مستثمرا في مجموعة“McLaren” منذ عام 2007، عندما استحوذ على حصة 30% من المساهمين المؤسسين رون دينيس ومنصور عجة.

وتضم محفظة“ممتلكات”، ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

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