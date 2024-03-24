السيادي البحريني يستحوذ على Mclaren للسيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذ الصندوق السيادي البحريني“ممتلكات”، على كامل الحصص في مجموعة“McLaren” المصنعة للسيارات الفاخرة، بعد أن قامت الأخيرة بتحويل أسهمها الممتازة إلى أسهم عادية.
وكان صندوق السيادي البحريني يستحوذ على 60% من المجموعة البريطانية.
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وفي وقت سابق من عام 2023، اشترى“ممتلكات” حصص مساهمي الأقلية السابقين بما في ذلك شركة الاستثمار الأمريكية“Ares Management” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
و”ممتلكات” مستثمرا في مجموعة“McLaren” منذ عام 2007، عندما استحوذ على حصة 30% من المساهمين المؤسسين رون دينيس ومنصور عجة.
وتضم محفظة“ممتلكات”، ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108014472
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